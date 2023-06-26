Микроавтобус не разминулся с грузовиком: в ДТП в Черкасской области погибли 4 человека, еще 6 получили травмы. Фото

В Черкасской области произошла масштабная авария, во время которой микроавтобус не разминулся с грузовиком. В результате ДТП 4 человека погибли, еще 6 – пострадали.

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Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины. Авария произошла на трассе "Стрый-Изварино", вблизи села Бабанка в понедельник, 26 июня.

В результате столкновения микроавтобуса Volkswagen и грузового автомобиля Renault 4 человека погибли, еще 6 – получили травмы.

"Спасательным отделением аварийно-спасательного отряда спецназначения ГСЧС осуществлено деблокирование 4 погибших из изуродованного авто и одного пострадавшего", – добавили в ГСЧС.

Напомним, что в Киеве произошла авария вблизи Рыболовного моста. Грузовик влетел в опору, из-за сильного удара кабина водителя получил серьезные повреждения, а столб наклонился.

Ранее на 17-м километре Житомирской трассы в Киевской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором микроавтобус Renault столкнулся с грузовиком. Водителя минивэна 1999 года рождения вытащили из машины с травмами.

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