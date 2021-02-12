Все художники ждут вдохновения

Ожидание музы – неэффективное времяпровождение. Создание произведений искусства – это работа. Большая часть художников ежедневно приходят в мастерские и трудятся –закупают материалы, делают эскизы, создают работы… Авторы, у которых нет своих представителей, самостоятельно договариваются о выставках с музеями и галереями, общаются с арт-дилерами и искусствоведами. Так что многим современным художникам приходится быть многозадачными и достаточно дисциплинированными.

Художник должен быть голодным

Любой труд должен быть оплачен. К сожалению, фраза "художник должен быть голодным" на территории постсоветский стран воспринимается буквально. Ошибочно мнение, что творческий человек, испытывающий финансовые трудности, более продуктивен. На самом деле финансовое благосостояние не отражается на творчестве. Настоящий художник будет творить и в период безденежья, и с миллионами в кармане, ведь для него искусство является неотъемлемой частью жизни.

Все художники алкоголики и наркоманы или страдают психологическими расстройствами

Есть бухгалтера, страдающие алкоголизмом, есть политики, повышающие свою работоспособность кокаином, да и психологические расстройства могут встречаться у представителей любой профессии. В арт-мире можно встретить художников с абсолютно разными биографиями, и среди них достаточно много тех, кто ведет здоровый образ жизни. Так что, утверждение "Все художники алкоголики и наркоманы или страдают психологическими расстройствами" – миф.

Хороший художник - мертвый художник

Если при жизни художник создавал никудышные работы, то и смерть не поспособствует тому, чтобы его имя было вписано в историю искусства. А вот если работы достойные, то действительно интерес коллекционеров к творчеству автора может возрасти. Причина проста – произведения становятся более уникальными, ведь они существуют в ограниченном количестве. И автор не сможет создать новые произведения.

Так что, хороший художник - не тот, кто мертв, а тот, который создает хорошие произведения искусства.

Все художники " а-ля абстракционисты" не умеют рисовать

Посмотрите на автопортреты Пабло Пикассо. В них видно, как меняется творчество художника. От реалистичного изображения до того, что многие зрители назовут "мазней" (кстати, это слово лучше не упоминать на выставках). Пикассо всю свою жизнь экспериментировал: "Я могу рисовать, как Рафаэль, но мне понадобилась вся жизнь, чтобы научиться рисовать так, как рисует ребенок". Дети действительно обладают особым даром и их ощущение мира еще не забито навязанными обществом правилами, да и фантазия на высшем уровне. С возрастом этот дар исчезает, и взрослому очень сложно абстрагироваться от приобретенного опыта и создать по-детски непосредственный рисунок. Пикассо шел к этому всю свою жизнь.

"Я тоже так могу"

На эту фразу всегда хочется ответить: раз можешь, так делай! Один раз был проведен эксперимент, компания взрослых людей, увидев произведение Жоана Миро сказала "Я тоже так могу" и на спор решили повторить. В результате получилась неудачная работа стилистически отдалено напоминающая творчество Жоана Миро. Нарушенная композиция, непопадание в цвет и кривоватые линии выдавали то, что работа аматорская.

Эксперимент нельзя назвать научно обоснованным, так как был спонтанным и проходил в "подпольных" условиях на кухне искусствоведа. Но эта история неплохая иллюстрация того, что зритель часто переоценивает свои возможности и недооценивает талант художника.

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