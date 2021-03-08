Поздравляю женщин с Международным женским днем! Для меня этот день тоже особенный, ведь меня вырастили две женщины – моя мать и бабушка. Мой же отец ушел из семьи, когда мне было всего лишь 4 года, и никогда мне не помогал. Но благодаря двум женщинам, мне и не была нужна его помощь. Искренне благодарю всех матерей-одиночек за их безграничную силу и мужество.

К сожалению, при нынешних темпах прогресса понадобится еще около 108 лет для достижения гендерного равенства в мире. Женщины зарабатывают на 23% меньше, чем мужчины. Из 781 миллиона людей на планете, которые не имеют образования, две трети составляют женщины. И только 6 стран из 187 предоставляют женщинам равные с мужчинами трудовые права. Между тем 70% работников в сфере здравоохранения являются женщинами, ежедневно спасающими жизни мужчин. Где же справедливость?

Чтобы достичь цели ООН о равных правах и возможностях для женщин до 2030-го года, все мужчины обязаны прилагать гораздо больше усилий в борьбе против патриархальности и мизогинии.

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