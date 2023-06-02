Международные организации бессильны: стало известно, сколько похищенных Россией украинских детей удалось вернуть государству совместно с волонтерами

Россияне используют территорию Беларуси для вывоза детей из Украины. В России "есть так называемый "государственный банк детей", где родители могут выбрать кандидата на усыновление.

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Об этом вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук сказала в эфире телемарафона "Единые новости". Украине уже удалось вернуть 371 ребенка.

“Действительно, Белоруссия используется как территория для вывоза наших детей. И у нас есть факты, которые это подтверждают", – сказала Верещук.

По ее заявлению, в России существует "государственный банк детей", где находятся украинские дети.

По данным журналистов-расследователей, количество таких детей уже превышает 2,5 тысячи. Это деяние является серьезным преступлением, совершаемым Россией на публичной основе. Они перемещают этих детей по всей территории России, включая Кавказ и Сибирь, а также другие регионы.

"В настоящее время получить информацию о них является сложной задачей, однако это возможно, и мы выражаем благодарность тем, кто предоставляет нам такую информацию", – подчеркнула Верещук.

По ее словам, Украине уже удалось вернуть 371 ребенка.

“И этот процесс продолжается, он действительно очень тяжел, потому что, собственно, на возвращение детей международное сообщество повлиять не может. Вы слышали, наверное, о волонтерах, вы слышали, наверное, об общественных организациях, о том, как государство это делает, но международные организации бессильны. И здесь вопрос именно к цивилизованному миру – как сделать так, чтобы те организации, которые призваны и имеют мандат защищать детей не только украинских – всех в мире в зонах конфликта, сделали все от них зависящее и были вовлечены в механизм возвращения детей. Пока этого механизма как действенного формата нет", – отметила Верещук.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– уполномоченная президента Украины по правам ребенка Дарья Герасимчук сообщила, что депортированных с временно захваченных территорий Украины детей российские оккупанты содержат более чем в 70 лагерях в России. Несовершеннолетних постоянно перевозят, чтобы украинская сторона не смогла найти их;

– президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страна-агрессор Россия должна немедленно вернуть в Украину принудительно вывезенных детей. Он призвал сделать это безотлагательно.

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