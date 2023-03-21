Международную помощь должны получить прежде всего те громады, наиболее пострадавшие от действий РФ, – Филатов на заседании руководства Конгресса регионов и местных властей

Накануне во Львове было проведено заседание руководства Палат Конгресса регионов и местных властей при Президенте Украины. Встреча прошла под председательством главы Закарпатской ОВ Виктора Никиты и с участием представителей Офиса Главы государства и руководителей Палат.

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Среди присутствующих были мэр Днепра Борис Филатов, городские головы Житомира и Львова Сергей Сухомлин и Андрей Садовый, а также председатель Черниговской ОВА Вячеслав Чаус. Об этом сообщает информационный портал "Новости Закарпатья".

Основной темой заседания стал предстоящий саммит регионов и городов других государств, цель которого – наладить контакты с зарубежными общинами для усиления поддержки государства. Известно, что Украина намерена принимать его в апреле.

Так, комментируя эту перспективу, Борис Филатов отметил, что привлеченная помощь от международных партнеров должна распределяться, прежде всего, среди деоккупированных громад и тех, кто сейчас больше всего пострадал от преступлений российской армии. Он подчеркнул, что в Днепре мэрия вместе с главой Днепропетровской ОВА Сергеем Лисаком имеет общую позицию по этому поводу и помогает тем, кто нуждается в этом больше. Речь идет, в частности, о Марганецкой и Никопольской громадах, постоянно страдающих от обстрелов россиян.

В то же время, с первых дней полномасштабного вторжения России Днепр сконцентрирован на укреплении международного муниципального партнерства. Это дало городу больше возможностей восстанавливаться после российских ракетных атак, а также увеличивать поддержку горожан и переселенцев, которых больше всего в стране приютил именно Днепр.