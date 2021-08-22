Между двумя областями развернули рекордно большой флаг Украины

Между Тернопольской и Хмельницкой областями развернули флаг Украины длиной в три километра, тем самым установив рекорд. Событие приурочили к тридцатой годовщине Независимости.

Об этом сообщает Укринформ. Отмечается, что на месте были представители Национального реестра рекордов.

Ширина флага составляла 1 метр, а длина 3 тыс. метров. Развернули самый большой флаг Украины вдоль реки Збруч, которая протекает на границе двух областей – Тернопольской и Хмельницкой. Люди из двух общин протянули флаг через мост, как символ единства Украины.

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Ранее представители Национального реестра рекордов сообщали, что рекордное количество государственных флагов будет поднято в День флага 23 августа. В частности, в Киеве на Софиевской площади в 6 ч утра взлетит роторный дрон с национальным флагом площадью более 300 кв.м.

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