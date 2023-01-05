Меценат и благотворитель из Краматорска передал гуманитарную помощь для Донбасса на 24 миллиона гривен

Донетчина получила очередную благотворительную помощь. Еще 70 генераторов от Фонда Мкртчана передано людям.

Видео дня

После продолжительных и циничных вражеских обстрелов критической инфраструктуры в Украине наблюдаются регулярные отключения электроэнергии и перебои с отоплением. Особенно сложно людям сейчас в холодный зимний период. Благотворительный фонд Эдуарда Мкртчана передал еще 70 генераторов мощностью от 8 до 33 кВт для общин Донбасса. Ранее, в ноябре 2022-го, Фонд уже закупил и передал жителям Донецкой области 50 генераторов (всего 120) и почти две тысячи печей "буржуек".

"В конце года принято подводить итоги. 2022-й оказался сложным. Мы навсегда запомним его как год начала войны против нашего народа. Миллионы украинцев оказались в затруднении, без крова, тепла и света. Мы обязаны были помочь жителям моего родного Донбасса Наш БФ передал необходимую, а главное - адресную помощь людям по всему региону.

За 2022-й мы привезли для местных жителей стройматериалы, средства обогрева и продукты питания на сумму почти 24 миллиона гривен. В настоящем году мы будем дальше поддерживать украинцев", - рассказывает основатель и меценат Благотворительного фонда Эдуард Мкртчан.

В преддверии рождественско-новогодних праздников Фонд Мкртчана также устроил для детей из прифронтовых регионов и переселенцев из Донбасса праздничные представления и развлечения. Тысячи детей получили сладкие подарки и снова поверили в новогодние чудеса.

"Война не должна украсть детство у наших детей! Мы решили приобщиться к благотворительной инициативе "Марафон добрых событий" и устроить для них маленький праздник со спектаклями, развлечениями и, конечно, сладостями", - вспоминает Эдуард Мкртчан.

Благотворительный фонд Эдуарда Мкртчана ведет свою общественную и благотворительную деятельность с августа 2021 года. С началом полномасштабного вторжения деятельность организации была полностью направлена на помощь и поддержку населения, пострадавшего от вторжения оккупанта. За 2022 год по инициативе Эдуарда Мкртчана в Донецкую ОГА было передано около двух тысяч печей "буржуек" на общую сумму 8 514 000 грн; 120 генераторов на общую сумму 9105890 грн; строительные материалы для населения: доски и брусья почти на 16 000пог.м. на общую сумму 694470 грн; паробарьеры на сумму 340 000 грн. и гидробарьеры 340 000 грн. на сто квадратных метров в целом; 2000 баллонов строительной пены на сумму 319 960 грн и почти 15 тыс кв.м. профнастила на сумму 2934540 грн.

Для детей Донецкой области было закуплено и передано 5000 сладких подарков на 1 500 000 грн. Всего по состоянию на 4 января 2023 года от Благотворительного фонда Эдуарда Мкртчана передано помощи почти на 24 миллиона гривен.