Метинвест заявляет, что никогда не будет работать в российской оккупации - Reuters

Группа Метинвест никогда не будет работать в условиях российской оккупации несмотря на то, что более трети украинских металлургических мощностей находятся на территории Мариуполя, который более месяца находится в осаде российской армии. Об этом пишет Reutars.

Два крупнейших металлургических комбината - Ильича и Азовсталь- в начале войны были переведены в режим горячей консервации для защиты оборудования и предотвращения аварий. Предприятия были повреждены в результате боевых действий, однако оценить ущерб на данный момент невозможно. "Мы верим в победу Украины и планируем возобновить производство после окончания боевых действий. Металлургические предприятия Метинвеста никогда не будут работать под российской оккупацией", - цитирует Reuters сообщение Метинвест.

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Как отмечает СМИ, Украина является одним из крупнейших поставщиков железной руды в Европу. Однако после российского вторжения добыча сократилась более чем вдвое.

Напомним, за неделю до начала войны Ринат Ахметов заявил, что Метинвест планирует инвестировать в текущем году 1 млрд долларов в модернизацию и новые производственные мощности в Мариуполе.