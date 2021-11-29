'Метинвест' стал одним из крупнейших поставщиков медицинского кислорода в больнице

Компания "Метинвест" с начала ноября поставила украинским больницам более 2,5 тыс. тонн жидкого кислорода в рамках борьбы с пандемией COVID-19. Этот показатель уже на 40% превышает объем кислорода, который компания поставила в октябре больницам (1,7 тыс.тонн).

Соответствующую информацию обнародовал сайт компании "Метинвест". Отмечается, что с начала года "Метинвест" передал в украинские больницы более 5,8 тысяч тонн жидкого кислорода и 182 тыс. кубических метров газообразного кислорода.

"С начала пандемии Группа "Метинвест" мобилизовала силы в борьбе с коронавирусом в Украине. Сейчас, во время дефицита кислорода на рынке и роста заболеваемости, помощь особенно актуальна. На территории больниц строятся современные кислородные станции, а для качественного лечения пациентов медики получают аппараты ИВЛ и кислород", - сообщили в компании.

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На сегодняшний день помощь от промышленных предприятий группы получают 98 медучреждений в 17 областях Украины.

"Медики заявляют, что пик новой волны заболеваемости COVID-19 пройден, но в больницах по-прежнему большое количество пациентов, которым нужен кислород, чтобы жить. Чтобы помочь государству побороть пандемию, металлурги меткомбинатов "Азовсталь", имени Ильича, "Запорожсталь" Днепровского коксохимического завода ежесуточно производят и отгружают жизненно важный газ для лечения больных", - отмечают в компании.

По данным Министерства здравоохранения Украины, по состоянию на 29 ноября в Киеве и 18 регионах Украины сохраняются показатели красной зоны эпидемической опасности.

Самая высокая загруженность больничных коек с кислородом наблюдается в Закарпатской (58,4%) и Сумской (56,7%) областях. Всего в Украине занято 47,2% коек с кислородом.

Группа "Метинвест" – международная вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний, являющаяся крупнейшим в Украине и одним из крупнейших в СНГ производителем железорудного сырья и стали. Основными акционерами "Метинвеста" являются группа украинского бизнесмена Рината Ахметова СКМ (71,24%) и группа "Смарт-Холдинг" Вадима Новинского (23,76%).