'Метинвест' поможет своим работникам восстановить жилье после ракетного удара по Кривому Рогу

Группа Метинвест поможет сотрудникам криворожских предприятий, чьи квартиры были разрушены из-за попадания российской ракеты 13 июня. Все метинвестовцы, чьи дома оказались в периметре поражения ракет или получили повреждения из-за ударной волны, уже в ближайшее время получат от компании деньги на восстановление жилья.

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Об этом сообщили на сайте компании.

"Метинвест поддерживал своих сотрудников с первого дня полномасштабной войны. Мы изменили формат работы, обеспечили укрытие на предприятиях, научили сотрудников оказывать первую медицинскую помощь. Однако каждый день враг готовит нам новые испытания. Сегодня, к сожалению, имеем попадание ракет, из-за которых были повреждены квартиры некоторых наших сотрудников. Каждому из них компания предоставит помощь для восстановления жилья", – заявил руководитель по персоналу горнодобывающих и угольных активов Группы Метинвест Андрей Щербак.

По состоянию на данный момент известно, что от массированного авиаудара, который произошел в Кривом Роге 13 июня, оборвалась жизнь 12 человек, примерно 40 криворожцев получили травмы и ранения, состояние большинства - тяжелое. В результате попаданий российских ракет повреждения получили более 70 жилых сооружений. Среди них – 7 девятиэтажных, 8 четырехэтажных и 55 пятиэтажных домов.

Ранее стало известно, что Метинвест присоединился к большому проекту по восстановлению: совместно с властями компания поможет отстроить жилой дом в Запорожье, пострадавший в прошлом году от ракетной атаки врага. После восстановления здание будет выглядеть первоначально, ведь оно является памятником архитектуры. На это бизнес направит 50 млн. грн.