'Метинвест Политехника' планирует расширить обучающие программы для ветеранов

Первый частный технологический университет "Метинвест" Политехника присоединился к международному форуму Будущее в Украине: восстановление и развитие человеческого капитала, где говорили о важности образования в процессах восстановления страны. Мероприятие стало важной платформой для обсуждения вопросов, связанных с подготовкой новых кадров, развитием ветеранских программ и восстановлением инфраструктуры. Там университет представил свои инициативы по подготовке специалистов, способных стать двигателем изменений в послевоенном возрождении Украины.

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Об этом сообщила пресс-служба "Метинвеста".

Событие произошло в рамках проекта "Школа восстановления громад" – глобальной образовательной программы, которая готовит муниципальных менеджеров к послевоенному восстановлению Украины. "Метинвест Политехника" является важным образовательным партнером этого проекта и уже реализует специализированные обучающие программы для его участников. Особый акцент в вузе делают на обучающих программах для ветеранов, говорит Вадим Пухальский, руководитель департамента развития.

"Мы в "Метинвесте Политехнике" понимаем, как важно создать доступ к высококачественному образованию для ветеранов. Наши образовательные программы не только предоставляют технические знания, но и развивают такие важные мультикомпетенции как критическое мышление, цифровое проектирование и глубокое понимание производственных и бизнес-процессов. Ветераны, которые учатся в нашем университете, активно вовлекаются в реальные проекты промышленности, получая практический опыт, необходимый для участия в процессах восстановления инфраструктуры и развития страны".

Он также подчеркнул, что университет стремится создать для ветеранов такие условия, которые помогут им реализовать свой потенциал и стать движущей силой послевоенного восстановления Украины.

Также на мероприятии прошла дискуссия о возвращении людей и восстановлении человеческого капитала — говорили о стимулах для возвращения внутренне перемещенных лиц, ситуации на временно оккупированных территориях и роли государства в создании возможностей для граждан. Были представлены результаты всеукраинского социологического исследования среди ВПЛ, что дало возможность оценить главные проблемы, с которыми они сталкиваются.

"Школа восстановления громад", основанная Ассоциацией городов Украины и ОО "Мариуполь.Реборн", направлена на подготовку муниципальных менеджеров для периода восстановления. Проект реализуется при поддержке правительства Великобритании в рамках программы UK International Development и Международного республиканского института (IRI Ukraine) в партнерстве с "Метинвестом" и SCM. Образовывающими партнерами проекта являются "Метинвест Политехника" и Национальный университет "Киево-Могилянская Академия". Напомним, компания "Метинвест" Рината Ахметова инвестировала почти 600 миллионов в развитие образования, чтобы повысить его качество и поддержать фундаментальную науку. Также компания основала технический университет "Метинвест Политехника": за три года в него поступило более 1080 студентов, а магистры первого выпуска уже получили дипломы, позволяющие работать на передовых промышленных предприятиях.

Лучшим студентам Группа "Метинвест" гарантирует первое рабочее место, карьерный рост, финансовую и другие мотивации. Узнать больше о специальностях, которые можно получить, учебных программах, условиях зачисления на бакалаврские и магистерские программы, а также о стипендии можно на сайте университета.