Метинвест передал украинским воинам 20 тысяч турникетов

Компания Метинвест Ахметова и Новинского закупила и передала украинским бойцам 20 тысяч турникетов, которые помогут остановить кровь и спасти жизнь. Восемь тысяч уже получили медики сухопутных войск вооруженных сил Украины. Об этом рассказал советник главы Киевской областной военной администрации Олег Матвиенко.

"Мы запросили помощь, потому что нуждались в турникетах в Вооруженных силах. Ринат Леонидович очень серьезно отнесся к этому вопросу: быстро отреагировали, закупили и передали. Сегодня передаем этот груз медицинской службе сухопутных войск", – рассказал он.

Медики уточняют: такие турникеты накладываются на открытые участки верхних и нижних конечностей и очень эффективны.

"Они помогают в кратчайшие сроки остановить кровотечение и спасти жизнь. Их очень мало, эффективных – тоже очень мало, поэтому эти турникеты очень нам помогут", – рассказывает врач.

Напомним, ранее Метинвест также закупил и передал бронестали около 100 тысяч бронежилетов, а также тепловизоры, каски и аптечки. Также компания закупила для украинских больниц медпрепаратов на сумму около 9 миллионов гривен. Список препаратов был согласован с Минздравом.