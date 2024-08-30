"Метинвест" открыл онлайн мемориал своим сотрудникам, погибшим на войне
За десять лет войны было мобилизовано более 9000 работников Группы "Метинвест" Рината Ахметова. Сотни из них отдали свою жизнь, защищая Украину от врага в рядах Сил обороны. Ко Дню памяти защитников компания создала мемориал своих погибших сотрудников.
"Сегодня и каждый день преклоняемся перед подвигом павших воинов, ведь они заплатили самую высокую цену на пути к победе. Должны сохранить имя каждого героя и героини, которые уже никогда не вернутся домой. С теплом вспоминаем их улыбки и работу в стальной команде. Гордимся отвагой и несокрушимостью на поле боя. С честью несем их идеи и мечты в свободное будущее, за которое защитники уложили жизнь. Круглосуточно работаем на предприятиях, которые они любили всем сердцем", – говорят в "Метинвесте".
Страница обновляется и дополняется, ведь важна каждая история. Почтить память погибших и ознакомиться с их историями можно по ссылке.
Как известно, "Метинвест" также вводит на своих предприятиях многочисленные программы по реинтеграции ветеранов, основанные на лучших европейских практиках. При необходимости они могут пройти обучение или переквалификацию, а также получить высшее образование в горно-металлургическом университете "Метинвест" Политехника на льготных условиях. Ветеранам предлагают физическую и психологическую реабилитацию на средства компании, а сами коллективы обучают взаимодействию с демобилизованными коллегами.