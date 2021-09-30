"Метинвест" направил 80 млн на новый экологический проект на Днепровском коксохиме

На Днепровском коксохимическом заводе (ДКХЗ) проводят капитальный ремонт агломашины, на этот проект "Метинвест" выделил 80 млн грн. Это существенно снизит энергозатраты и позволит увеличить производство агломерата на 550 тонн в сутки.

На агломашине заменят некоторое оборудование и отремонтируют несущие металлоконструкции, пишет УНИАН. Обновление поможет дополнительно снизить уровень загрязнения атмосферы. Современное оборудование позволит локализовать большую часть пылевых выбросов.

Как рассказал директор "ДКХЗ. Металлургическое производство" Александр Подкорытов, на предприятии запланирован ряд инвестиционных проектов по капитальному ремонту и модернизации мощностей. Это, по его словам, обеспечит стабильную работу, наращивание объемов производства и выпуск востребованной на рынке качественной металлопродукции.

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"Мы заинтересованы в снижении влияния производства на окружающую среду", – отметил Подкорытов.