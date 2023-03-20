Местные власти Авдеевки призвали жителей срочно эвакуироваться: ситуация обостряется

Жителей города Авдеевка на Донетчине, который пытается окружить российская оккупационная армия, призвали эвакуироваться. Местные власти подчеркнули, что враг каждый день обстреливает гражданскую инфраструктуру и жилые кварталы.

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В связи с этим жителей Авдеевки в очередной раз попросили выехать в более безопасные регионы страны, чтобы не подвергать себя опасности. Об этом сообщило Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины в Telegram.

В министерстве напомнили жителям прифронтовых территорий, которые внутренне перемещенным лицам оказывают необходимую поддержку: переселенцев размещают в бесплатных приютах, обеспечивают финансовой, гуманитарной и психологической помощью, оказывают социальное сопровождение.

Куда обратиться по вопросам эвакуации:

– Сообщить о желании эвакуироваться: (098) 890-33-18, горячая линия Минреинтеграции 15-48, мессенджеры по номеру (096) 078-84-33.

– Эвакуация тяжелобольных и лиц с инвалидностью: (099) 710-48-72, (099) 311-53-14, (099) 311-53-36, (096) 108-60-48, (096) 108-52 -24.

Ранее мэр Славянска на Донетчине также призвал гражданских эвакуироваться из населенного пункта. Он отмечал, что линия фронта медленно, но все же приближается к городу.

Напомним, что оккупационным войскам РФ поставили стратегическую задачу – окружить Авдеевку, чтобы потом штурмовать Угледар. Однако врагу не хватает сил, чтобы взять Авдеевку в кольцо, а Силы обороны Украины отбивают все атаки и уничтожают оккупантов целыми ротами.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Войска РФ применяют схожую тактику, пытаясь окружить Силы обороны Украины в Авдеевке и Бахмуте Донецкой области. В районе Авдеевки последние три недели противник постепенно продвигался вокруг города.

– В ВСУ рассказали, что за минувшие сутки враг потерял около трех рот личного состава в районе Авдеевки.

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