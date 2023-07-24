'Меня политика не интересует. Меня интересует бизнес', – Кропачев рассказал о причинах создания телеканала UWN

Бизнесмен Виталий Кропачев создал канал Ukrainian World News во время войны, когда многие телеканалы начали сворачивать свою деятельность. Он утверждает, что это не был политический проект и, несмотря на то, что сейчас рынок рекламы просел, бизнесмен видит перспективу его роста в дальнейшем.

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Об этом он заявил в интервью изданию Liga.net.

Кропачев отметил, что надеется в будущем капитализировать этот актив, в частности, может продать телеканал Ukraine World News.

"На сегодня на рынке очень много хороших специалистов, в том числе журналистов, представителей других медийных профессий. Люди потеряли работу с закрытием канала ТРК "Украина" (Рината Ахметова – Ред.), другие каналы тоже сократили штат. Зарплаты в сфере сейчас ниже, чем до войны. Содержание канала не является какими-то безумными деньгами. Но этот актив можно будет капитализировать позже. В том числе, возможно и через дальнейшую продажу", – отметил бизнесмен.

Кропачев надеется на рост рекламного рынка в будущем, в частности ближайшей осенью.

"Меня политика вообще не интересует. Меня интересует бизнес. Канал UWN – не единственный медийный ресурс, которым я владею. Несмотря на то, что сейчас рынок рекламы просел, я вижу перспективу в его росте в дальнейшем. Все зависит от экономики страны, ее развития. То есть каким образом она будет работать, какие отрасли будут приносить прибыль. Мы уже сейчас занимаемся проработкой рынка рекламы, в частности у нас уже есть планы на сентябрь-октябрь", – рассказал Виталий Кропачев.

Напомним, телеканал канал Ukraine World News(UWN) начал вещание в феврале 2023 года. Единственным владельцем телеканала является Виталий Кропачев.