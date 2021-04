Мендель в сети заговорила на "Ukrainian English" и нарвалась на критику. Фото

Вокруг комментария пресс-секретаря президента Украины Юлии Мендель разгорелся спор о неправильности ее фразы на английском языке касательно "гражданской войны в Украине".

Под постом пресс-секретаря посольства Великобритании в Украине Алексея Курки она написала "NoCivilWar in Ukraine", но пользователи отметили, что здесь была допущена смысловая ошибка (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Пост Алексея Курки.

Так, бывший журналист и экс-нардеп Сергей Висоцкий пояснил, что данная фраза означает "нет – гражданской войне". Он предположил, что имелось ввиду "не гражданская война" (Not Civil War).

Комментарий Мендель и реакция на него.

"Господи, Юля! No Civil War – это "нет – гражданской войне"! Если вы хотели сказать "не гражданская война" – то стоит как минимум написать Not Civil War!" – прокомментировал он.

Другие пользователи стали иронизировать на эту тему. "It's just Ukrainian English" – написала Людмила Маркиз, напомнив о фразе Мендель по поводу "украинского русского языка".

Позицию Высоцкого поддержали также и другие, однако некоторые вступились за пресс-секретаря. Они отметили, что ее хештег можно трактовать как сокращение от "There is no civil war in Ukraine" – "в Украине нет гражданской войны". Также они напомнили, что "NoCivilWar" активно использовали в США, но тогда его употребляли в контексте недопущения гражданской войны в США.

Реакция сети на комментарий Мендель.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Мендель заявила, что в Украине есть "украинский русский язык", который является частью культурного разнообразия страны.