Мендель в мережі заговорила на "Ukrainian English" і нарвалася на критику. Фото

Навколо коментаря прессекретарки президента України Юлії Мендель розгорілася суперечка про неправильність її фрази англійською мовою щодо "громадянської війни в Україні".

Під постом прессекретаря посольства Великобританії в Україні Олексія Курки вона написала "NoCivilWar in Ukraine", але користувачі відзначили, що тут була допущена смислова помилка (щоб подивитися фото, доскрольте сторінку до кінця).

Пост Олексія Курки.

Так, колишній журналіст і екснардеп Сергій Висоцький пояснив, що ця фраза означає "ні – громадянській війні". Він припустив, що малося на увазі "не громадянська війна" (Not Civil War).

Коментар Мендель і реакція на нього.

"Господи, Юля! No Civil War – це "ні – громадянській війні"! Якщо ви хотіли сказати "не громадянська війна" – то варто як мінімум написати Not Civil War!" – прокоментував він.

Інші користувачі стали іронізувати на цю тему. "It's just Ukrainian English" – написала Людмила Маркіз, нагадавши про фразу Мендель щодо "української російської мови".

Позицію Висоцького підтримали також і інші, однак деякі заступилися за прессекретарку. Вони відзначили, що її хештег можна трактувати як скорочення від "There is no civil war in Ukraine" – "в Україні немає громадянської війни". Також вони нагадали, що "NoCivilWar" активно використовували в США, але тоді його вживали в контексті недопущення громадянської війни в США.

Реакція мережі на коментар Мендель.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Мендель заявила, що в Україні є "українська російська мова", яка є частиною культурного розмаїття країни.