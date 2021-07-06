Фейерверки на мемориале Небесной Сотни во Львове: появились оправдания родителей и детали скандала

Девушку, которая с фейерверками и русской попсой отпраздновала 18-летние на мемориале Героям Небесной Сотни во Львове, с завязанными глазами привели туда подруги, которые хотели устроить сюрприз. Отец Неонилы Мамедхановой подчеркнул: ему жаль, что так произошло.

Детали скандальной истории сообщили в сюжете ТСН. Сама Неонила общаться с журналистами отказалась, но ее отец рассказал, как все произошло (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

В доказательство своих слов мужчина показал сообщения подруги дочери, в которых та просила помочь организовать сюрприз.

"Я и еще трое девушек организуем ее сегодня сюрприз. Хотела спросить, можете ее привезти где 23:40 до Итальянского дворика? Я ей завяжу глаза и проведу на точку", – писала подруга.

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Иван Мамедханов указал: ни он, ни его дочь не знали, что праздник устроят на смотровой площадке мемориала

"Мне тоже очень жаль, что так произошло и что наши дети, в частности дочь, в силу разных причин не только слушают русскую попсу, но и вообще мало задумываются над теми трагическими событиями", – сказал отец именинницы.

Охранник поста на мемориале Владимир Зайберт в свою очередь рассказал, что усмирять молодежь приходится чуть ли не каждую ночь.

"Я к ним подошел, они меня выслушали и без конфликта ушли. Влиять – разве вызов полиции, сообщение по месту службы, но бороться с ними я не могу, я один", – сказал мужчина.

В Муниципальной полиции заявили, что установят еще один пост поблизости, чтобы усилить охрану.

Правоохранители по факту осквернение памятника начали уголовное производство. В Национальной полиции указали, что максимальное наказание – лишение свободы на срок от 3 до 5 лет.

Между тем родственники погибших, хотя и возмущены празднованием, уверены, что девушки сделали это неосознанно.

"Молодежь, как видите, не осознает, где она находится, что это за место. Они не получили должного воспитания. Это проблема общества, это не единичный случай, к сожалению", – отметил брат героя Небесной Сотни Богдана Сольчаника Степан.

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