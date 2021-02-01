Мемориал Холокоста 'Бабий Яр' подписал соглашение о сотрудничестве с Бундесархивом

Благотворительный фонд "Мемориал Холокоста "Бабий Яр" и Федеральный архив Германии подписали Соглашение о сотрудничестве. Церемония подписания состоялась онлайн 25 января.

Таким образом Мемориал Холокоста "Бабий Яр" стал первым украинским институтом, с которой Бундесархив заключил соглашение о сотрудничестве. Цель соглашения – способствовать совместной работе над идентификацией, архивной обработкой, воспроизведением и использованием архивных материалов, сообщили в пресс-центре мемориала.

"Этот вопрос гордости для нас – поддержать вашу работу, направленную на возвращение памяти о жертвах крупнейшего преступления ХХ века. Наша обязанность – предоставить записи, документы, которые мы имеем и которые помогут вашей работе, мы сотрудничаем с такими институтами, как Яд Вашем и Музей Холокоста США, с рядом других. Рады, что вы присоединяетесь к группе. Имеем сейчас уже третье поколение после Холокоста. Молодые люди не всегда хорошо знакомы с темой Холокоста и даже Второй мировой войны. Мы должны обнародовать то, что имеем, рассказывать, что происходило 80 лет назад, чтобы это не было забыто", – подчеркнул президент Федерального архива Германии Михаэль Хольманн.

"Подписание соглашения с Бундесархивом позволит нашей организации усилить нашу исследовательскую базу, распространить географию исследований по миру. Мы работаем над большим архивом, собираем и систематизируем важные документы, хранящиеся по разным учреждениям. Мы представляем наиболее всесторонний спектр источников. Архив Мемориального центра – это специальное место для хранения, сбора и сравнения личных историй в документах", – отметила директор онлайн-архива Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" и руководитель проекта "Имена" Анна Фурман..

По ее словам, благодаря такой кооперации, есть возможность у ученых и исследователей работать с уникальными данными.

"И что очень важно, благодаря этой кооперации с Бундесархивом, мы уже работаем с копиями, которые нам удалось получить из Людвигсбургского архива. Мы открываем новые факты исторической правды и находим дополнительные детали о Холокосте. И новые данные о трагедии Холокоста благодаря этим документам", – подчеркнула она.

В онлайн-архиве Мемориального центра Холокоста по состоянию на начало года около 500 тысяч сканов важных документов, которые годами ждали тысячи людей. Уже можно ознакомиться с электронными копиями архивных документов, касающихся периода оккупации Киева, актовыми книгами ЗАГСов, справочными картотеками, фондами районных управ, а также документами, касающимися трагических событий в Бабьем Яру и тому подобное. В течение 2021-го года исследователи Мемориального центра планируют оцифровать, систематизировать и сделать доступными еще около миллиона важных документов по истории Холокоста и нацистской оккупации.

Напомним, ранее Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр" заключил Соглашение о сотрудничестве, которое предусматривает обмен архивной информацией, с Израильским национальным мемориалом Катастрофы (Холокоста) и Героизма Яд Вашем.