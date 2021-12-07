Медики сообщили о состоянии пострадавших в ДТП под Черниговом пассажиров маршрутки

Пятеро пассажиров, которым удалось выжить в аварии, произошедшей 7 декабря под Черниговом, сейчас находятся в Черниговской городской больнице №2. Четверо из них – в тяжелом и крайне тяжелом состоянии.

Еще один пациент, получающий лечение в этом медицинском учреждении, в состоянии средней тяжести, передает пресс-служба Черниговского городского совета. Еще двое пострадавших госпитализированы в областные больницы.

16-летнего пациента прооперировали, он находится в реанимационном отделении, рассказала заместитель гендиректора заведения Людмила Кривец, передает Укринформ.

В горсовете отметили, что врачи воздерживаются от каких-либо прогнозов относительно состояния здоровья пострадавших. В то же время, в учреждении отметили: медработники делают все возможное, чтобы сохранить их жизнь. Лечение, как говорится в сообщении, все пациенты получают бесплатно.

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Кроме того, в горбольнице №2 работает пункт психологической поддержки родственников пострадавших и погибших.

Что известно об аварии под Черниговом

ДТП произошло у села Киселевка на автодороге Н-27 Чернигов – Гремяч. По предварительным данным, грузовик столкнулся с маршрутным автобусом – 13 человек погибли и семь получили телесные повреждения.

Вероятной причиной трагедии в областной прокуратуре назвали погодные условия. Предварительно фуру занесло на встречную полосу, где она столкнулась с маршруткой.

8 декабря в Черниговской области объявили днем траура по погибшим в ДТП.

Статистика ДТП в Украине

Согласно статистике Национальной полиции Украины, за октябрь 2021 года в нашей стране произошло 16 599 ДТП. В них погибли 340 человек и 2615 травмированы.

За 10 месяцев 2021 года в стране произошло 154 480 ДТП. Они привели к гибели 2592 человек, травмировались в этих авариях 24905 человек.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Полтаве автомобиль "ВАЗ" сбил двоих детей на нерегулируемом пешеходном переходе. Пострадали двое парней 4 и 16 лет.