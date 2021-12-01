Медики поблагодарили тех, кто обеспечивает больницы кислородом

Несмотря на то, что в Украине пока не зафиксирован ни один случай нового штамма коронавируса "Омикрон", а пик очередной волны наводнения пройден, ситуация во многих областях достаточно напряженная. Как и во время предыдущих всплесков болезни, помогают медикам спасать жизнь украинцев снова волонтеры и бизнес.

В частности, группа "Метинвест" бесплатно доставляет медицинский кислород в 17 регионов, в том числе столицу. Об этом говорится в сюжете "5 канала".

"Почти 100% пациентов, которых мы госпитализируем, кислонезависимы. В среднем больница потребляет от 4 до 6 тонн кислорода в сутки. Относительно кислорода, слава богу, до сих пор мы были обеспечены, перебоев с поставкой или организацией его обеспечения не было. Это очень важно , это здорово, всем очень спасибо, кто участвует в обеспечении больниц, предприятий кислородом", – подчеркнул Александр Иванько, директор Киевской городской клинической больницы №1.

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Этот жизненно необходимый газ сейчас круглосуточно производят и отгружают четыре предприятия "Метинвеста" – ММК им. Ильича, "Азовсталь", Днепровский коксохим и "Запорожсталь", сказано в сюжете. Предприятия "Ментинвеста" – одни из первых, которые начали доставлять кислород в медицинские учреждения.

Как отмечается, в настоящее время "Метинвест" – одним из крупнейших поставщиков кислорода в больнице. С октября, когда Украина столкнулась с его дефицитом, компания по просьбе Минздрава существенно нарастила отгрузку – и в этом году предприятия компании безвозмездно передали почти 6 тыс. тонн жидкого и более 182 тыс. кубометров газообразного "спасения" более сотни больниц 17-ти областей страны.