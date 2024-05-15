Медики онкоцентра в Запорожье обратились к президенту и обвинили главу ОВА Федорова в самоуправстве – СМИ

В Запорожье медики онкоцентра выступили против ликвидации противоопухолевого центра и написали обращение к президенту. Во время митинга люди скандировали: "Иван Федоров – убийца" и "Господин президент, дайте нам надежду на жизнь". Об этом сообщает УНИАН.

Протесты в Запорожье вызваны ликвидацией Запорожского регионального противоопухолевого центра (местного онкодиспансера) через его присоединение к Запорожской областной клинической больнице. Медики и пациенты не соглашаются с таким решением власти и обвиняют недавно назначенного главу Запорожской ОВА в самоуправстве и ограблении медучреждения, пишет издание.

УНИАН отмечает, что Запорожский региональный противоопухолевый центр, являясь коммунальным предприятием, в своей работе недотационный и не требует вливания бюджетных средств. Более того, предприятие является прибыльным, с современным медицинским оборудованием для лечения онкобольных, а на своем балансе накопило 190 миллионов гривен.

"Как пишут местные СМИ, именно эти средства на балансе КП и современное оборудование для лечения онкобольных являются причиной, почему Иван Федоров решил ликвидировать онкодиспансер. Ведь после ликвидации онкодиспансера все оборудование и средства на балансе перейдут подконтрольной Федорову Запорожской областной больнице. Стоит отметить, областная больница не имеет лицензий на лечение онкобольных, соответственно, в Запорожье это станет попросту невозможным, что повлекло за собой протесты местного населения," – обращают внимание журналисты.

"Вместе с тем детективы НАБУ уже вручали подозрение главному врачу Запорожской областной больницы Игорю Шишке, поэтому работники онкодиспансера видят в таком "присоединении" значительные коррупционные риски.

Ликвидация запорожского онкодиспансера вызвала значительный общественный резонанс, в городе прошла серия митингов, а медики и семьи онкобольных направили официальное обращение к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой вмешаться в ситуацию", – подчеркивает УНИАН.