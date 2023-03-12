Мечтал прожить 120 лет: под Бахмутом погиб военный из Винницы. Фото

В боях против российских оккупантов под Бахмутом на Донетчине погиб воин Виктор Стасюк из Винницы. Он в первые часы с начала полномасштабного вторжения записался добровольцем в тероборону, а потом отправился защищать Украину на фронте.

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Перед выходом на последнюю боевую позицию мужчина написал, что украинцы обязательно победят в войне, а он проживет до 120 лет. В воскресенье, 12 марта, Герой вернулся в родной город на щите, сообщает издание "20 минут" (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Винничанина Виктора Стасюка все знали, как положительного и хорошего мужчину. Он всегда шел всем на помощь, любил животных и помогал им. В соцсетях его знакомые попросили горожан создать живой коридор и достойно провести воина в последний путь.

"Как больно.. Второй день не могу смириться и поверить, что тебя уже нет. Нет и не будет уже положительного "привет", "как дела?" в парке, постов с тренировками, спасением животных... Светлая и вечная память Герою", – написала Ирина Баранович.

Елена Верлан-Кульшенко посвятила воину Виктору Стасюку пост, отметив, что его мечтой было прожить 120 лет – бодрым и здоровым.

"И его позитив и легкое отношение к жизни позволили бы это сделать, если бы не проклятая война… В первые же часы с начала полномасштабного вторжения он пошел добровольцем в ряды ТрО. У него не было никаких колебаний, говорил: "Я ведь для этого жил всю жизнь, это мое место – защищать своих людей, потому что я же сильный. Кто же, если не я?" Он был человеком, на которого можно было положиться: сказал – сделал. Его знали в приютах и ветклиниках – потому что "животные больше всего нуждаются в помощи и защите"... Таким он был", – рассказала женщина.

По ее словам, последние два года мужчина глубоко изучал йогу – чтобы знать, как и другим людям помочь "прожить 120 лет". Тренировался, совершенствовался, чтобы после победы помочь украинцам восстанавливаться.

"Его последними словами, уже перед тем, как он отключил связь с любимой (с выходом на свою последнюю боевую позицию под Бахмутом) были: "…я все сделаю правильно, победим и будем жить до 120 лет!" Он все сделал правильно. Теперь у семьи есть еще один ангел-хранитель. А "беречь своих" – это лучшее, что умел Витя", – добавила Елена Верлан-Кульшенко.

Прощание с Виктором Стасюком запланировали 12 марта с 10:00 до 11:00 во дворе дома, где он проживал. Похоронят воина на Аллее Героев (кладбище, с. Сабаров). Горожан попросили образовать живой коридор и достойно провести защитника в последний путь.

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