Мечтал поехать на Олимпийские игры: во время российского удара по Киеву погибли мама с двумя детьми и врач

Киев продолжает подсчитывать количество жертв российского ракетного удара 8 июля. Среди погибших есть дети. Россияне нанесли удар по детской клинике "Охматдет", там погибли медики. Также осколок попал в пятиэтажный дом на Сырце, разрушен подъезд. Спасатели весь день и всю ночь разбирали завалы и доставали тела погибших. Разрушена клиника "Адонис", там погибли врачи и пациенты.

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Сын занимался каратэ, дочка была гимнасткой

Во время российской атаки на Киев 8 июля осколок ракеты прилетел в "хрущевку" на Сырце, на ул. Сальского. От удара был разрушен целый подъезд, также сгорело несколько квартир в соседнем доме.

Спасатели из-под завалов достали 12 тел погибших. Среди них Зоряна Симанюк и ее дети – 11-летний Максим и 9-летняя Анастасия. В то утро главы семьи не было дома, поэтому он остался жив.

Семья переехала в Киев из Почаева Тернопольской области.

"Зоряна работала в супермаркете. Она любила готовить и всегда стремилась к тому, чтобы у детей было светлое будущее и больше возможностей в жизни. Поэтому они с мужем переехали в Киев. Максим занимался карате, любил футбол, природу, был очень способным мальчиком. Настя занималась гимнастикой, она была очень приветливой, мамина дочка", – рассказала о них родственница.

Владимир Боев, тренер по карате, который занимался с Максимом, как раз с воспитанниками уезжал в Закарпатье на сборы. Мы застали его уже в поезде.

"Мы едем на сборы, Максим должен был ехать с нами, но вчера он погиб", – говорит тренер.

Владимир вспоминает, что Максим пришел к нему тренироваться три года назад. Занятия как раз проходили в школе №28, рядом с домом, где жила семья. Эта школа тоже сильно пострадала во время удара.

"За это время он уже успел поучаствовать и выиграть клубные соревнования, начал выступать на Всеукраинских соревнованиях и тоже успешно. Мы с ним с самого начала договорились, что сделаем все для того, чтобы он смог хотя бы раз попасть на Олимпийские игры. И мы к этому шли. Хотя ему всего 11 лет, но он за что ни брался, обязательно доводил до конца. У него настоящий спортивный характер, хотя сам он очень скромный парень", – говорит тренер.

Родители тоже радовались успехам сына и всегда доверяли тренеру.

Не любил соцсети и фото

Во время второй атаки 8 июля ракета прилетела в клинику "Адонис" возле метро "Левобережная". По ошибке многие считали, что пострадала клиника "Исида", на самом деле эти два медучреждения находятся в одном здании.

Но именно "Адонис" сильно пострадал. Тут погибли пятеро сотрудников: старшая кассир, у нее осталось двое детей, ее сын и муж сейчас на фронте; старшая медсестра, которая с семьей в 2014 году переехала в Киев из Донецка; сестра-хозяйка, незадолго до гибели у женщины родились двое внуков; а также двое молодых пациентов.

Один из очевидцев рассказал, что последствия прилета были ужасными, погибшие получили смертельные травмы.

Среди погибших – также врач-гинеколог Светлана Поплавская, у которой осталось трое детей.

Также погиб врач УЗИ Виктор Брагуца. В 2014 году семья Виктора Леонидовича бежала от войны из Донецка. Он и в Донецке был известным доктором, а тут, в Киеве, к нему буквально выстраивались очереди. Он работал в двух частных клиниках, и в обоих запись была под завязку.

"Он очень внимательный, толковый доктор. У него никогда не было конфликтов ни с коллегами, ни с пациентами. Его все любили за профессионализм и отзывчивость", – рассказала его знакомая.

В то утро, когда прозвучала первая тревога, Виктор Леонидович прервал прием и вместе со всеми спустился в убежище. Коллеги говорят, что доктор очень ответственно относился к сигналам тревоги и всегда ходил в укрытие, еще и других подгонял. Тогда на Киев прилетело очень много российских ракет. Потом был отбой, и он вернулся в свой кабинет.

Вторая тревога прозвучала, и он просто не успел покинуть кабинет, это была баллистическая ракета, которая летит очень быстро. Тело доктора нашли в его кабинете.

К сожалению, нам не удалось найти фото Виктора Леонидовича: он не любил социальные сети, никогда в них не был, а также даже не фотографировался для сайтов клиник, где работал. Такой у него был принцип.

У него остались супруга, двое несовершеннолетних дочерей, а также сестра.