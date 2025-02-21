'Матча-лате', 'макʼято' и другие: как правильно писать названия кофе на украинском

Напитков на основе кофе существует множество. Но знаете ли вы, как правильно все эти названия пишутся на украинском языке?

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Разобраться с этим решила помочь блогер и редактор Юлия Мороз. На своей странице она объяснила, в каких случаях нужно руководствоваться правилом девятки, а где писать название через дефис.

Итак, поскольку почти все названия кофейных напитков для украинского языка являются заимствоваными, при их написании нужно руководствоваться правилами для иностранных слов. Например, по правилу девятки (после д, т, з, с, ц, ч, ш, ж, р нужно писать "и", а не "і") пишутся следующие названия:

айриш (ирл. Irish coffee)

американо (итал. americano)

бічерин (итал. bicerin)

дрип (англ. drip)

капучино (итал. cappuccino)

мокачино (итал. mocaccino)

ристрето (итал. ristretto)

трипло (итал. triplo)

фрапучино (итал. frappuccino)

Также важно иметь в виду, что в иноязычных словах не сохраняется удвоение согласных. Соответственно его нужно избегать, когда вы пишете следующие названия:

афогато (итал. affogato)

глясе (фр. glacé)

допіо (итал. doppio)

еспресо (итал. espresso)

капучино (итал. cappuccino)

конпана (итал. con panna)

корето (итал. corretto)

лате (итал. latte)

макʼято (итал. macchiato)

марокіно (итал. marocchino)

матча-лате (яп. matcha latte)

мокачино (итал. mocaccino)

моко (итал. mocha)

морета (исп. moretta)

ристрето (итал. ristretto)

фрапе (греч. φραπέ)

фрапучино (итал. frappuccino)

фредо (итал. freddo)

Если сомневаетесь, вместе нужно писать название кофейного напитка или через дефис, вспомните – речь идет о первоначальном виде напитка или о сочетании. В первом случае название пишется вместе, во втором появляется дефис.

Вместе

конпана (итал. con panna)

редай (англ. red eye)

флетвайт (англ. flat white)

пуровер (англ. pour over)

Через дефис

дрип-кава (англ. drip coffee)

матча-лате (яп. matcha latte)

фільтр-кава (англ. filter coffee)

Также следует помнить несколько дополнительных нюансов. Когда на первом месте пишем подвид кофе, а основное название (или слово "кава") — на втором месте, тогда пишем дефис. А когда сначала пишем слово "кава" или вид напитка, а тогда уже — уточнение вида кофе, то слова пишем отдельно.

Отдельно

кава дрип

еспресо допіо

лате мак’ято

Также редактор пояснила, что написание названия "мокко" в некоторых словарях противоречит действующему правописанию. Он содержит исчерпывающее количество общих иностранных слов, которые пишутся с удвоением: "аннали", "білль", "бонна", "брутто", "булла", "ванна", "вілла", "донна", "дурра", "мадонна", "манна", "мірра", "мулла", "нетто", "панно", "пенні", "тонна" и слово "Аллах". Поскольку название "моко" в него не входит, то его нужно писать с одним к.

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