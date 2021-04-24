Мать ветерана АТО пожаловалась на регулярные избиения: правозащитница раскрыла детали

В Украине к правозащитникам обратилась мать ветерана АТО, который избивает ее до обморочного состояния.

Мужчина, которого во второй раз не взяли на фронт, находится в сложном психологическом состоянии. Об этом случае рассказала правозащитница, лидер Женского движения Ирина Суслова на своей странице в Facebook.

"Бьет до обморока собственную мать, а затем исчезает на недели... Появляется и снова бьет", – написала она.

По словам Сусловой, женщина в отчаянии обратилась к ним, потому что полиция помочь не смогла.

"Парень исчез, а искать его, чтобы по крайней мере провести беседу, не говоря о законном наказании, – никто и не собирается", – заявила правозащитница.

Она отметила, что подобные случаи с участниками боевых действий не редкость. "Увидев на фронте кровь, смерти, отчаяние и разруху, уже не вернуться прежним", – написала женщина.

По ее данным, около 98% бывших участников АТО страдают от различных расстройств ментального здоровья: от стресса до приступов агрессии и различных зависимостей.

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