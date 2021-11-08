Мэй Маск посетила Украину по приглашению Алены Шевцовой

Мэй Маск – мать изобретателя Илона Маска, автор книги "Женщина, которая имеет план…" посетила Киев по приглашению основательницы международной платежной системы LEO Алены Шевцовой, об этом сообщает издание "Факты".

Так, 9 ноября в эксклюзивном интервью программе "Завтрак с 1+1" Мэй Маск поделится секретами успеха и воспитания детей, расскажет, как пережила самые трудные периоды своей жизни и чувствует ли себя бабушкой, имея 12 внуков.

Мэй Маск – модель, писательница, нутрициолог, мать троих детей. Наиболее известен владелец "Tesla" и "SpaceX" Илон Маск. Мэй является автором нескольких книг, самой известной из которых является автобиографическая "Женщина, которая имеет план. Жизнь, полна приключений, красоты и успеха".

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Алена Шевцова, по приглашению которой Мэй приехала в Киев, является одной из самых известных и влиятельных женщин в Fintech-индустрии Украины. В феврале 2020-го платежная система LEO, принадлежащая Шевцовой, получила валютную лицензию от НБУ, летом 2021 года МПС LEO вошла в четверку крупнейших игроков украинского рынка денежных переводов, а Набсовет компании возглавил третий президент Украины — Виктор Ющенко.

Как и Мэй Маск, Алена Шевцова является многодетной матерью и имеет свои секреты воспитания детей.

"Зимой я прочла книгу Мэй Маск "Женщина, которая имеет план...", и поставила своей целью пригласить автора в Киев. Чтобы она смогла поделиться с другими женщинами своим опытом – как быть сильной, преодолевать жизненные сложности и препятствия и добиваться успеха. Я рада, что моя цель воплотилась в жизнь, и во время нашего интервью миллионы фанаток Мэй, таких же, как я, получат инсайты от легендарной женщины", - заявила Алена Шевцова.

Мэй Маск приезжает в Украину не впервые – она уже посещала Киев в 2017 году, выступив спикером на бизнес-конференции. А недавно писательница появилась на благотворительном мероприятии в Катаре в вышитом платье известной украинского дизайнера Юлии Магдич.