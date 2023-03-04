'Масштабы войны невероятны!' Командующий НАТО в Европе озвучил колоссальные потери РФ в Украине

С начала полномасштабной войны украинские защитники ликвидировали или ранили более 200 000 российских солдат и более 1800 офицеров. Также россияне потеряли более 2 тысяч основных боевых танков.

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Такое заявление сделал командующий Объединенными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи. Об этом сообщает Spiegel.

По его словам, "масштабы этой войны невероятны", поэтому после нападения России на Украину в НАТО должны приспособиться к "новой реальности".

"Россия сейчас потеряла более 2000 основных боевых танков. Погибли и были ранены более 200 тысяч российских солдат и более 1800 офицеров", – отметил Каволи.

Он также рассказал, что в среднем путинские преступники выпускают более 23 тысяч артиллерийских снарядов в сутки.

"Если кто-то приходит с танком, вы тоже должны иметь танк. Однако один из уроков холодной войны состоит в том, что точность оружия – это то, что имеет значение. Кроме того, важна производственная мощность оборонной промышленности. Войну выигрывает тот, кто может производить быстрее всего", – подчеркнул командующий Объединенными силами НАТО в Европе.

Следует отметить, что силы обороны Украины во время боев 3 марта ликвидировали на фронте 820 оккупантов. С начала войны и сегодня на украинской земле нашли свою смерть уже около 152 190 военных из рядов российской армии.

Российские оккупационные войска готовятся к контрнаступлению украинских защитников, которое, как ожидается, начнется в марте. Несмотря на огромные потери захватчиков, они намерены будто наступать.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские военные по-прежнему не в состоянии быстро решить проблемы на местах, связанные с большими потерями личного состава и техники, на что указывают потери оккупантов под Угледаром. В то же время, не исключено, что РФ может пополнить запасы вооружения для продолжения войны против Украины, если достигнет договоренности с Китаем.

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