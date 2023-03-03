'В марте все попрут – и мы на них, и они на нас': оккупант рассказал о боях на передовой и 'привет' от HIMARS. Перехват

Российские оккупационные войска готовятся к контрнаступлению украинских защитников, которое, как ожидается, начнется в марте. Несмотря на огромные потери захватчиков, они тоже собираются якобы наступать.

Видео дня

При этом, настроение у них совсем не боевое, тем более после "привета" от РСЗВ HIMARS. Соответствующий аудиоперехват опубликовала Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Так, оккупант рассказал, что их взвод поехал в Кременную на базу заночевать, но по ним отработала украинская артиллерия. Вследствие этого было ликвидировано девять военных путинской армии.

"Пацаны тут поехали, сказали "за машинами", короче там указики-неуказики, короче. Там база у нас есть в городе, в Кременной самой. Х.ли, остались переночевать – туда HIMARS как у.бал, х.ли, 9 –"200"-х, нах.й. Не, их, бл., внатуре, они, бл. "в рубашке родились": у одного черепно-мозговая – "300"-й, а второй, бл., вообще, просто царапины. От дома одна стена, короче, осталась, прикинь? Вообще, весь дом, говорит, расх.ярило", – сказал он.

Захватчик также рассказал об успехах украинских защитников на фронте.

"Прорывы так, идут, бл., то с левого, то с правого фланга — мобильными группами прорываються, п.дарасы, пытаются", – отметил он, добавив, что россиянам по телевизору показывают, что наступают как раз якобы оккупанты.

"В марте месяце, весна, опять будет грязь, бл.дь — ни танки не пройдут, них.я. А когда все подстынет, земля устаканится вот тогда попрем – что те на нас, что мы на них", – отметил оккупант.

Кроме того, он позавидовал, что украинские защитники продолжают получать военную помощь от западных партнеров.

"Танки какие-то новые, короче, им дали, "укропам", – сказал он, имея ввиду немецкие боевые Leopard-2.

Напомним, российские оккупанты в разговоре друг с другом жалуются на глупость своего командования. Захватчики рассказывают, что из-за действий своих командиров фактически становятся пушечным мясом.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские оккупанты жалуются на значительные потери на фронте и плохое обеспечение оружием. Они констатируют, что, несмотря на то, что наступление ведет якобы российская армия, в основном защитники Украины "отрабатывают" по ним.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!