Маси Найем: ветераны войны могут быть полезны стране в киберпространстве

CRDF Global в Украине при поддержке Государственного департамента США в рамках программы "Киберзащитники 2024" провели соревнования по кибербезопасности CTF и церемонию награждения выпускников – ветеранов и ветеранок, которые в течение 5 месяцев получали знания и навыки в сфере киберобороны и киберзащиты для дальнейшего трудоустройства в государственном и частном секторах Украины.

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"Целью этого проекта является предоставление бесплатной комплексной поддержки для ветеранов и ветеранок на их пути к новым карьерным возможностям в сфере кибербезопасности. Учебная программа включает регулярные занятия по практическому закреплению теоретического материала, интенсивное изучение английского языка, профессиональные консультации по карьерному росту и психосоциальную поддержку. Это очень важная и уникальная инициатива не только для ветеранов и ветеранок, но и для защиты и развития нашей страны в цифровом пространстве", – рассказал региональный директор CRDF Global в Украине Михаил Верич.

Во время соревнований участники программы решали практические задачи, созданные на основе реальных киберинцидентов. Они продемонстрировали навыки и знания в области кибербезопасности, полученные во время учебы. По результатам конкурса объявили имена трех победителей, получивших самые высокие баллы в рейтинговой таблице.

"Опыт США и Израиля показывает, что такие программы, как "Киберзащитники", эффективны в обеспечении ветеранов новыми профессиональными возможностями, что способствует их успешной интеграции в гражданскую жизнь. Реинтеграция ветеранов является важным шагом в поддержке тех, кто рисковал своей жизнью ради защиты Украины. Ведь они обладают уникальными навыками, такими как стратегическое мышление, решительность и выносливость, которые незаменимы особенно в сфере кибербезопасности. Кроме того, сегодня существует острый дефицит специалистов по кибербезопасности во всем мире, и Украина не исключение. Трудоустройство ветеранов поможет не просто удовлетворить спрос в сфере, но и обеспечить надежную защиту Национальной системы кибербезопасности Украины", – считает заместитель секретаря СНБО Украины Сергей Демедюк.

"Минветеранов преследует цель расширять возможности для ветеранов и ветеранок. Овладение выпускниками программы профессиональных знаний и навыков будет способствовать карьерному успеху в сфере кибербезопасности в государственном и/или частном секторе Украины. Те, кто еще вчера защищал страну от врагов, сегодня продолжают задачу, защищая ее от внешних угроз, которые есть в цифровом мире", – рассказывает директор Департамента цифрового развития и трансформации Министерства по делам ветеранов Украины Надежда Адаменко.

За время действия программы более 100 ветеранов и ветеранок успешно завершили обучение, что позволило им существенно улучшить свои теоретические знания и практические навыки в области кибербезопасности. Благодаря этому они стали конкурентоспособнее на рынке труда как в государственном, так и в частном секторах.

С речью для выпускников выступил украинский военный и адвокат Маси Найем:

"Создавать подобные инициативы – настоящий вызов, особенно в условиях войны. Сейчас общество считает, что большинство военных или ветеранов могут только держать оружие в руках. Но выпускники программы, защищая нашу страну в киберпространстве, доказывают, что это не так. После всех пережитых событий очень трудно продолжать нормальную жизнь, а тем более – выполнять сложные задачи национального уровня. Однако такие люди вдохновляют своей силой и поднимают наше общество на более высокий уровень. И это изменит отношение к военным – это еще и интеллектуально развитые люди, успешные. Новые знания и навыки предоставляют ветеранам возможность активно приобщаться к решению задач в сфере киберзащиты, включая борьбу с киберугрозами, обеспечение безопасности информационных систем и развитие стратегии кибербезопасности".

Программа "Киберзащитники" основана Фондом гражданских исследований и развития США (CRDF Global) совместно с Национальным координационным центром кибербезопасности при Совете национальной безопасности и обороны Украины и Министерством по делам ветеранов Украины и реализуется при стратегической и финансовой поддержке Управления по координации оказания помощи США странам Европы и Евразии US Department of State.