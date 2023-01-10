Масочный режим никто не отменял: инфекционист Лапий рассказал, почему важно носить маску в бомбоубежище. Видео

Детский инфекционист и глава Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики Федор Лапий подчеркнул, что масочный режим в Украине никто не отменял. Средства индивидуальной защиты сейчас актуальны как из-за коронавируса, так и из-за гриппа.

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Об этом Лапий сказал, общаясь с журналистом Алексеем Мустафиным в рамках рубрики "MUST know" на OBOZREVATEL TV (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца). Он отметил, что украинцев сейчас не заставляют носить маски, однако их следует надевать, находясь в укрытиях во время воздушных тревог.

"Находясь в укрытии, которое не совсем приспособлено как бомбоубежище, не имеет соответствующей вентиляции, как метро, например, чтобы не подвергать себя и других болезням, стоит пользоваться масками или респираторами", – говорит инфекционист.

Лапий напомнил, что маска в большинстве своем защищает не человека, а окружающих. Их надевают в случае болезни или если чувствуют ухудшение самочувствия, например, из-за простуды.

А для того чтобы защитить себя от болезней, которые могут переносить окружающие, нужно надевать респиратор.

Как сообщал OBOZREVATEL, профессор, доктор медицинских наук Алла Волоха ранее рассказала, что сейчас в Украине циркулирует довольно опасный сезонный грипп, который проявляет себя "некрасиво", вызывая крайне тяжелые осложнения органов и систем и даже может представлять угрозу для жизни – не только для пожилых, но и для детей.

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