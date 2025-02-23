Масленица-2025: что нельзя делать в течение праздничной недели

Масленица – славянский праздник, традиционно празднуемый за неделю до начала Великого поста. Главными атрибутами являются веселые народные гуляния, угощение блинами и варениками, а также символический обряд сожжения чучела. Масленица в 2025 году начнется 24 февраля, а завершится 2 марта.

Видео дня

Празднование длится целую неделю, которая в народе имеет разные названия: Сиропусная, Сырная неделя, Колодий, Заговины или Запусти. OBOZ.UA рассказывает, что нельзя делать в течение этого периода.

Что не следует делать на Масленицу

В древности Сырная неделя сопровождалась определенными запретами. Например, нельзя было отказываться от блинов, ведь считалось, что первый съеденный блинчик принесет здоровье на весь год.

Хотя Масленица – это время веселья и угощений, переедание было нежелательным, поскольку после празднований начинался Великий пост. Также строго-настрого запрещалось ссориться, злословить, конфликтовать и желать зла другим людям.

Не принято было приглашать гостей в неопрятный дом – перед праздником следовало навести порядок. В то же время сидеть дома и скучать тоже не стоит, поскольку традиция велит отмечать Масленицу в кругу родных и друзей, весело провожая зиму.

Убирать дом разрешалось только в начале недели – в понедельник, вторник и среду. Начиная с четверга и до воскресенья, тяжелый физический труд был нежелательным.

Гостеприимство издавна было одним из главных достоинств Масленицы – отказывать тем, кто хочет прийти в гости, считалось плохой приметой. Вместо этого следует радоваться каждому гостю и искренне угощать его вкусностями.

В этот период также не разрешалось употреблять мясо, ведь Масленица предшествует Великому посту, к которому необходимо подготовиться постепенно.

Традиции каждый день Масленицы

Понедельник – встреча Масленицы

В этот день принято было убирать дом и начинать выпекать блины, символизировавшие солнце и пробуждение природы.

Вторник – заигрывание

В этот день молодежь принимала участие в гуляниях, а родители совершали обряды сватовства детей перед Великим постом.

Среда – тещины блины.

Зятья обязательно посещали тещу, которая угощала их блинами, показывая свое хорошее отношение.

Четверг – широкая Масленица или разгуляй

Хозяйственные дела откладывались, а главной традицией в этот день становились развлечения, ярмарки и гуляния.

Пятница – тещины вечеринки

В этот день теща приходила в гости к зятю, который должен был угостить ее блинами, благодаря за теплый прием в среду.

Суббота – посиделки золовки

Замужние женщины приглашали в гости сестер своих мужей и готовили угощения.

Воскресенье – Проводы Масленицы (Прощенное воскресенье)

Этот день был посвящен примирению – люди извинялись за все причиненные оскорбления. Завершалось празднование сожжением чучела зимы, что символизировало обновление и приход весны.

Ранее OBOZ.UA подробно рассказывал о значении каждого дня Масленицы.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.