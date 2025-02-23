Масленица-2025: что нельзя делать в течение праздничной недели
Масленица – славянский праздник, традиционно празднуемый за неделю до начала Великого поста. Главными атрибутами являются веселые народные гуляния, угощение блинами и варениками, а также символический обряд сожжения чучела. Масленица в 2025 году начнется 24 февраля, а завершится 2 марта.
Празднование длится целую неделю, которая в народе имеет разные названия: Сиропусная, Сырная неделя, Колодий, Заговины или Запусти. OBOZ.UA рассказывает, что нельзя делать в течение этого периода.
Что не следует делать на Масленицу
В древности Сырная неделя сопровождалась определенными запретами. Например, нельзя было отказываться от блинов, ведь считалось, что первый съеденный блинчик принесет здоровье на весь год.
Хотя Масленица – это время веселья и угощений, переедание было нежелательным, поскольку после празднований начинался Великий пост. Также строго-настрого запрещалось ссориться, злословить, конфликтовать и желать зла другим людям.
Не принято было приглашать гостей в неопрятный дом – перед праздником следовало навести порядок. В то же время сидеть дома и скучать тоже не стоит, поскольку традиция велит отмечать Масленицу в кругу родных и друзей, весело провожая зиму.
Убирать дом разрешалось только в начале недели – в понедельник, вторник и среду. Начиная с четверга и до воскресенья, тяжелый физический труд был нежелательным.
Гостеприимство издавна было одним из главных достоинств Масленицы – отказывать тем, кто хочет прийти в гости, считалось плохой приметой. Вместо этого следует радоваться каждому гостю и искренне угощать его вкусностями.
В этот период также не разрешалось употреблять мясо, ведь Масленица предшествует Великому посту, к которому необходимо подготовиться постепенно.
Традиции каждый день Масленицы
Понедельник – встреча Масленицы
В этот день принято было убирать дом и начинать выпекать блины, символизировавшие солнце и пробуждение природы.
Вторник – заигрывание
В этот день молодежь принимала участие в гуляниях, а родители совершали обряды сватовства детей перед Великим постом.
Среда – тещины блины.
Зятья обязательно посещали тещу, которая угощала их блинами, показывая свое хорошее отношение.
Четверг – широкая Масленица или разгуляй
Хозяйственные дела откладывались, а главной традицией в этот день становились развлечения, ярмарки и гуляния.
Пятница – тещины вечеринки
В этот день теща приходила в гости к зятю, который должен был угостить ее блинами, благодаря за теплый прием в среду.
Суббота – посиделки золовки
Замужние женщины приглашали в гости сестер своих мужей и готовили угощения.
Воскресенье – Проводы Масленицы (Прощенное воскресенье)
Этот день был посвящен примирению – люди извинялись за все причиненные оскорбления. Завершалось празднование сожжением чучела зимы, что символизировало обновление и приход весны.
Ранее OBOZ.UA подробно рассказывал о значении каждого дня Масленицы.
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