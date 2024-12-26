На Прикарпатье мужчина уклонился от мобилизации, потому что был 'не готов служить': как его наказали

В Ивано-Франковской области приговорили к одному году лишения свободы мужчину, который уклонился от мобилизации. Он заявил о неготовности служить и защищать Украину.

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Речь идет о 41-летнем жителе села Марковцы. Решение по нему вынес Тисменицкий районный суд Прикарпатья, приговор был опубликован в реестре 10 декабря.

Согласно материалам дела, ситуация продолжалась еще с лета 2023 года. Тогда 31 августа прикарпатец прошел военно-врачебную комиссию, которая признала его пригодным к военной службе.

Мужчину обязали прибыть в Территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) 1 сентября того же года, но он этого не сделал.

Уже на суде обвиняемый заявил, мол, он не захотел мобилизовываться, потому что "не был готов проходить военную службу и должен был заниматься пожилыми родителями". В приговоре говорится, что мужчина в совершенном "искренне раскаялся и просил не назначать суровое наказание".

"Предоставленные стороной обвинения доказательства доказывают вне разумного сомнения, что человек совершил умышленные действия, которые выразились в уклонении от призыва на военную службу во время мобилизации на особый период", – сказали в суде.

Так, жителя Прикарпатья признали виновным по ст. 336 Уголовного кодекса Украины (уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации) и назначили ему наказание в виде одного года лишения свободы.

Как сообщал OBOZ.UA, в Одесской области осудили мужчину, который отказался от мобилизации, потому что "является сыном Божьим, а не украинцем". Он получил наказание в виде лишения свободы сроком три года и пять месяцев.

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