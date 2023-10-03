Маск против Зеленского: опрос в сети показал, кто получил большую поддержку

Накануне американский миллиардер Илон Маск попал в очередной скандал, связанный с Украиной. Предприниматель опубликовал в своей соцсети X мем о президенте Владимире Зеленском и попытался упрекнуть, что наша страна просит о помощи в борьбе против страны-агрессора России.

Другие пользователи резко ответили Маску на его неуместные шутки и даже провели опрос, который показал, кого на самом деле поддерживают люди. Об этом сообщается на странице пользователя соцсети X, ранее известной как Twitter, Усмана Хана.

Под постом миллиардера мужчина провел опрос с одним коротким вопросом: кого вы поддерживаете? Другие пользователи могли выбрать Илона Маска, который регулярно подыгрывает кремлевской пропаганде и делает скандальные заявления о российско-украинской войне, или украинского президента Владимира Зеленского, чья страна на протяжении долгих месяцев сражается с российской агрессией.

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В опросе приняли участие более 47 тыс. человек, и большинство отдали голос за Зеленского. Такие результаты свидетельствуют о том, что большей части пользователей соцсети X не импонирует риторика Маска и его странные и неуместные шутки.

Напомним, Илон Маск попал в скандал, опубликовав мем о президенте Владимире Зеленском. Изобретатель решил пошутить над тем, что лидер Украины, против которой развязала полномасштабную войну Российская Федерация, просит о помощи.

Ранее Илон Маск отметился очередным скандальным заявлением о российско-украинской войне. По его мнению, Украина теряет много жизней ради того, чтобы вернуть временно оккупированные территории. Таким образом миллиардер высказался о контрнаступлении ВСУ.

Как известно, американский миллиардер Илон Маск фактически сорвал секретную операцию Украины по уничтожению Черноморского флота России в 2022 году. Он якобы приказал отключить связь Starlink вблизи временно оккупированного Крыма. Позже сам Маск пояснил, что так он хотел избежать "эскалации конфликта".

Ранее сообщалось, что американский миллиардер Илон Маск перед тем, как представить свой "мирный план", который подыгрывал России, разговаривал с главарем Кремля Владимиром Путиным. Разговор состоялся осенью 2022 года.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В октябре 2022 года SpaceX отказалась в дальнейшем финансировать услуги терминалов спутниковой интернет-связи Starlink для украинской армии. В компании больше нет средств на оплату самих терминалов и их услуг. В сентябре SpaceX обратилась в Министерство обороны США с просьбой взять эти расходы на себя.

В феврале 2023 года компания SpaceX ограничила сферы использования Starlink для ВСУ. Речь идет об управлении дронами, сравнимыми в компании с "оружием".

В Офисе президента Украины отреагировали на такое решение. Советник главы ОП Михаил Подоляк призвал руководство компании определиться, какую сторону она поддерживает, – Россию и ее "права" на убийства и оккупацию украинских городов или право нашего государства на свободу.

При этом глава Министерства цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что в Украине нет проблем с использованием терминалов Starlink украинскими военнослужащими. Защитники нашего государства могут его применять для управления дронами по-прежнему.