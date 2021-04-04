Марина Порошенко: Украинский культурный фонд хотят превратить в коррумпированный бизнес-проект

Сложная ситуация, которая возникла вокруг переизбрания исполнительного директора Украинского культурного фонда, связана с тем, что Министерство культуры и информационной политики стремится таким образом "повлиять на механизм распределения государственных средств и контролировать денежные потоки".

Об этом в интервью "ФАКТАМ" заявила экс-председатель Наблюдательного Совета УКФ, председатель постоянной Комиссии Киевсовета по вопросам здравоохранения и социальной политики (партия "Европейская Солидарность"), Марина Порошенко.

По ее словам, при создании Украинского культурного фонда в основу его деятельности были заложены прозрачные европейские принципы стимулирования и поддержки творческих людей для реализации современных культурных проектов.

"А сейчас УКФ рассматривают как бизнес-проект... Поэтому против руководства фонда и началась грязная политическая пиар-кампания. Давит на него Министерство культуры", – подчеркнула Марина Порошенко.

По мнению политика, если давление не прекратится, это может привести к прекращению деятельности УКФ, который "за три года много сделал для возрождения культуры в Украине". Поэтому, по словам Марины Порошенко, единственный выход для спасения – "это объединение всего творческого сообщества для его поддержки".

Напомним, что 9 февраля 2021 года был объявлен конкурс на должность исполнительного директора Украинского культурного фонда.

24 марта Наблюдательный совет УКФ принял решение о проведении повторного конкурса на должность исполнительного директора

31 марта Министерство культуры и информационной политики своим приказом назначило и.о. исполнительного директора УКФ Ирину Осадчую.

Украинский культурный фонд – государственное учреждение, созданное в 2017 году, на основании соответствующего Закона Украины, с целью содействия развитию национальной культуры и искусства в стране, обеспечение благоприятных условий для развития интеллектуального и духовного потенциала личности и общества, широкого доступа граждан к национальному культурному достоянию, поддержки культурного разнообразия и интеграции украинской культуры в мировое культурное пространство.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам Марины Порошенко, из-за роста количества больных COVID-19 в столице, постоянная Комиссия Киевского городского совета по вопросам здравоохранения и социальной политики уже пять месяцев работает в усиленном режиме.