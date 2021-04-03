Марина Порошенко розповіла про посилений режим роботи через епідемію коронавірусу в Києві

У зв’язку зі зростанням кількості хворих на COVID-19 у столиці, постійна Комісія Київської міської ради з питань охорони здоров’я та соціальної політики вже п’ять місяців працює в посиленому режимі.

Про це в інтерв’ю "Фактам" заявила голова Комісії, лідер київської фракції "Європейської Солідарності" Марина Порошенко.

За словами політика, з огляду на пандемію коронавірусу, фактично з першого ж дня її обрання головою Комісії охорони здоров’я та соціальної політики потрібно було швидко розібратися та зорієнтуватися у тому, що відбувається у цих двох сферах. "Я навіть вночі читала стоси документів", – розповіла Марина Порошенко.

Вона також зазначила, що головний слоган "Допомагати і захищати!", з яким політична партія "Європейська Солідарність" перемогла на виборах до Київради, залишається актуальним і сьогодні.

"Нас підтримала найбільша кількість киян, і тепер на нашій команді лежить велика відповідальність за надану людьми довіру. І я постійно відчуваю її", – наголосила Марина Порошенко.

Як відомо, фракція "Європейської Солідарності" вимагає перепрофілювати та протягом найближчих тижнів обладнати кисневими станціями, концентраторами, забезпечити засобами індивідуального захисту лікарів та необхідними для боротьби з коронавірусом ліками відомчі медзаклади у Києві:

Клінічну лікарню "Феофанія" Державного управління справами;

Київську клінічну лікарня на залізничному транспорті № 1;

Київську клінічну лікарня на залізничному транспорті №2;

Київську клінічну лікарня на залізничному транспорті №3;

Центральний клінічний госпіталь Державної прикордонної служби України;

Центральний госпіталь військово-медичного управління СБУ;

Центральний госпіталь МВС України​;

Державну установу "Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по м. Києву"​;

Державну установу "Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Київській області";

Національний військово-медичний клінічний центр "Головний військовий клінічний госпіталь";

Лікувально-діагностичний центр Міністерства оборони України​;

Державну наукову установу "Центр іноваційних медичних технологій" НАН України.​​​​

"Я хочу звернутися до Кабінету міністрів, міністерства охорони здоров’я припинити саботаж і негайно зробити все необхідне для того, щоб виділити відомчі лікарні, які знаходяться в столиці, для допомоги хворим на коронавірус", – заявила Марина Порошенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Марина Порошенко передала у столичні лікарні кисневі концентратори. 9 апаратів отримала Київська лікарня №4, ще 9 концентраторів – лікарня №12.