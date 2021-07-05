Украинкам приходится выбивать алименты из бывших мужей: почему дети очень страдают от этого

Украинки продолжают выбивать со своих бывших мужей алименты. После того, как мужчинам перекрывают возможность выехать за границу, запрещают ездить на автомобилях, пользоваться оружием, они отдают десятки и даже сотни тысяч гривен долгов своим детям, накопленные за несколько лет.

Однако психологи говорят, что долги по алиментам порождают в семьях не только материальные трудности. Матери вынуждены намного больше работать, чтобы обеспечить семью, при этом страдают воспитание и отношения с детьми. В результате дети должников могут чаще уходить из дому, попадать в плохие компании и морально страдать.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

С начала 2021 года Минюст взыскал с должников по алиментам 2,9 млрд грн . Из них 549 млн – с помощью запретов на выезд за границу или на вождение автомобиля, а также ареста имущества.

Сейчас, по подсчетам ведомства, в должниках числится 190 тысяч человек.

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Так, недавно отец четырех детей из Одессы вынужден был выплатить 209 тысяч грн алиментов, накопленных за семь лет. Еще 105 тысяч гривен он заплатил в качестве штрафа. Сделал он это после того, как ему запретили ездить за границу и водить машину.

В Сумах мужчина накопил более 98 тысяч гривен долга по алиментам за три года. Деньги он заплатил, когда на его имущество наложили арест. После неудачной попытки продать свое имущество должник все-таки деньги заплатил. К тому же ему пришлось отдать и почти 30 тысяч гривен штрафа.

Эти истории можно продолжать. Однако, когда речь заходит об алиментах, многие обращают внимание только на материальную сторону. Тогда как в основе уплаты алиментов лежит право детей жить достойно в финансовом отношении.

Но должники находят массу поводов не платить по долгам своим же детям. Кто-то банально скрывается от судов, кто-то уходит в тень и не светит свои истинные доходы, переписывает бизнес и имущество на посторонних людей, кто-то ищет работу без официального оформления и считается безработным.

При этом их бывшие жены вынуждены разрываться, зарабатывать за двоих, чтобы обеспечить достойную жизнь детям. Страдают и сами дети, которые уже давно не видели отца, но теперь из-за финансовых проблем еще и не имеют достаточно внимания со стороны матери.

Женщины рассказывают, что из-за того, что отцы детей отказываются платить алименты, они вынуждены искать дополнительные заработки. Некоторым приходится уезжать на работу в Европу, тогда воспитание детей ложится на бабушек и дедушек.

"Мне пришлось судиться и выбивать алименты с бывшего мужа в течении трех лет. Деньги не такие и большие. Но поскольку я работала учительницей в школе и получала копейки, мне пришлось уволиться и поехать на заработки в Польшу. Дети были с бабушкой. Они очень скучали, плакали, когда я звонила им. Если бы бывший супруг выплачивал те несколько тысяч, то я бы могла брать больше уроков и все-таки жить с детьми. Мне приходилось мыть полы, работать кассиром, продавцом, лишь бы заработать для детей", – вспоминает Мария Бабинец с Закарпатья.

Не так давно бывшему мужу Марии запретили выезд за границу. Поскольку он сам ездит на заработки, то ему пришлось оплатить свой долг. Женщина говорит, что пока будет жить дома, с детьми.

Виктория со Львовской области говорит, что пять лет уже работает в Польше. "Когда мы развелись с мужем, то сначала он помогал. Но потом у него появилась вторая семья, родился ребенок и он прекратил платить алименты. Я осталась вообще одна с тремя детьми. Они уже пошли в школу, траты росли. Сначала я решила, что сама как-то их воспитаю. Но не смогла. Однажды со старшей дочкой мы пошли на секонд-хенд покупать вещи. И я заметила, как она стесняется. Она призналась, что в школе с одноклассницами есть проблемы, ее высмеивают из-за того, что она скромно одета. Тогда я подала заявление в суд на алименты. Сама собралась и поехала на заработки. Детей видела редко. У старших есть проблемы с учебой, потому что моя пожилая мама уже не может им помогать в учебе. А я хочу, чтобы они поступили в вуз, может даже в Польше, тогда я смогу быть рядом с ними", – рассказывает Виктория.

Проблемы таких семей усугубила и пандемия. Часть женщин потеряли либо работу, либо возможность зарабатывать. А отцы детей ничем не помогают.

"До первого локдауна я была администратором в ресторане. Хоть и неплохо зарабатывала, но одна воспитываю двух сыновей, бывший муж ничем не помогает, хотя сам занимается бизнесом, имеет загородный дом. Наше заведение закрылось. Сначала мы проедали мои накопления на отпуск, потом на образование сыновей. После окончания первого локдауна ресторан так и не смог восстановиться, заведение закрылось, я осталась без работы. Я замечаю, как за этот год изменились мои мальчишки. Для них стало шоком, что мы теперь не можем себе позволить того, что было еще год назад.

Поездки отложены, дорогие покупки тоже, карманные расходы сведены до минимума. Это их раздражает, хотя мы часто разговариваем о том, что временные трудности нужно переживать вместе. Они еще малы для того, чтобы идти подрабатывать. Но старший стал часто раздражаться, реже бывает дома. Да, теперь я готовлю документы в суд на алименты, потому что бывший муж добровольно платить алименты, даже минимальные, не хочет. Сама ищу работу", – жалуется киевлянка Ирина.

Психолог Татьяна Замащенко говорит, что проблема невыплаты алиментов – это еще полбеды. Важнее то, что многие мамы, вынужденные самостоятельно растить детей, тратят слишком много времени на то, чтобы прокормить, одеть и обуть их. При этом они не могут уделить детям нужного внимания.

"Все эти проблемы проявляются в подростковом возрасте. Мама часто имеет две работы, вынуждена по вечерам мыть посуду в кафе или убирать офисы. Или работать на фрилансе, чтобы иметь достаточно денег на содержание семьи. Детям она уделяет в два раза меньше внимания. Порой у нее нет ни сил, ни времени на это. Она раздражена, измучена, не может с ними поиграть, поговорить, погулять. И если в семье есть финансовые проблемы, то дети чувствуют себя виноватыми, поскольку это из-за них мама много работает, не высыпается, устает, болеет", – говорит Замащенко.

По словам психолога, у детей из-за этого может падать успеваемость в школе. Они могут стать более агрессивными со сверстниками, или более замкнутыми.

А в подростковом возрасте к агрессии может присоединиться такое чувство как стыд. Стыд за то, что у него не такая семья как у других, стыд за то, что мама не может купить ему такой же дорогой телефон как у друга, новую компьютерную игру или модную сумочку.

Иногда дети в таком возрасте начинают уходить из дома, курить, употреблять алкоголь или даже наркотики. Дети в таких семьях мало того, что страдают из-за развода родителей, они переживают и из-за финансовой неустроенности, из-за этого у них чаще появляются проблемы с поведением.