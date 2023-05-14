Моя пацієнтка готується до донорства. Вона ідеально підійшла, як донор нирки для свого сина.

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— Мамо, а тобі не страшно віддавати мені свою нирку?, — питає її хлопчик.

— Що? Віддавати? — вона з безмежною любов’ю дивиться на сина, — Я не збираюсь тобі віддавати свою нирку, мій ріднесенький. Я з тобою ділюся своєю ниркою. Бо люди завжди або чимось жертвують, або чимось діляться один з одним у скрутних обставинах. А як же інакше?

І тут я заплакала.

Вперше з початку війни.

Всесвітня божа любов до своїх дітей і до своєї рідної землі.

Берегині.