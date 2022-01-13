Впервые ушел на фронт с братом. На Донбассе погиб 28-летний защитник Украины: подробности и фото

На Донбассе продолжают гибнуть украинские военные. На этот раз война забрала жизнь 28-летнего Виктора Кучеренко – старшого солдата 17-й Криворожской танковой бригады. Это была уже вторая ротация бойца, в феврале он должен был вернуться домой.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

В селе Новолазаревка Баштанского района Николаевской области готовятся к прощанию с Виктором. Парень погиб во вторник, 11 января, во время обстрела под Попасной в Луганской области. В его родном селе говорят, что это большая трагедия как для семьи, так и для всех тех людей, которые его знали.

Мама Виктора раньше возглавляла местный сельский совет. Нынешняя староста Новолазаревки Раиса Сапожникова говорит, что Виктор был вторым сыном в семье от второго брака.

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"У мамы от первого брака тоже есть сын. Вот они вдвоем с братом в 2016 году отправились на Донбасс, потому что хотели защищать Украину. В 2017-м вернулись. Виктор устроился шахтером, проработал несколько лет. А в 2020 году снова решил пойти на фронт", – рассказывает она.

Мама уговаривала Виктора не ехать на Донбасс снова, словно чувствовала беду. "Она говорила ему: ты уже там был, отвоевал, хватит. Но он никого не послушал, никому ничего не сказал и снова заключил контракт. Также не рассказывал и о том, где именно находится. Звонил и говорил родным, что все хорошо, чтобы они не волновались. И вот теперь такая беда", – со слезами продолжает староста.

Раиса Наумовна вспоминает, что Витек (так его называли в селе) после 5-го класса перешел учиться в гимназию в соседний поселок Казанков. Потом закончил СПТУ по специальности бухгалтер.

"Он был у меня на практике, когда я работала бухгалтером в сельсовете. Очень толковый и талантливый парень. У нас как раз была горячая пора: конец года, аудит. Все, что я просила его сделать, он тут же выполнял. Понимал меня с полуслова: ему не нужно было лишний раз объяснять или напоминать", – говорит староста.

В селе о Викторе говорят как о хорошем и очень веселом человеке –всегда улыбался, шутил, никогда ни с кем не конфликтовал. О семье тоже отзываются положительно. Его отчим хоть и болеет, но занимается пчеловодством, у семьи есть хозяйство.

Для Новолазаревки это первая такая потеря. Хоронить Виктора Кучеренко будут в пятницу, 14 января, на местном кладбище.

Накануне OBOZREVATEL рассказывал об еще одном защитнике Украины, жизнь которого оборвалась на фронте. Парню было всего 23 года, он мог сделать успешную карьеру, но вместо этого решил, что должен защищать родную землю. Подробнее о нем читайте в нашем материале.