Малюска объяснил ситуацию с ограничением админуслуг без военно-учетного документа

Министр юстиции Денис Малюська назвал информацию о том, что ряд админуслуг в Украине можно будет получить только при наличии военного билета, фейком и ИПСО. Он отметил, что определенных услуг ограничения действительно будут касаться, но "не по спискам, опубликованным и придуманным Telegram-каналами".

Видео дня

Такое заявление чиновник опубликовал в Facebook. Министр отметил, что дезинформацию в сети распространяют от его имени, однако она не соответствует действительности.

"В тг-каналах со ссылкой на меня разгоняют фейк с перечнем конкретных услуг, которые якобы будут невозможны без военно-учетного документа (включая услуги нотариусов или ЗАГСов). Это классический фейк и ИПСО", – подчеркнул Малюська.

Он добавил, что действительно отдельные услуги уже ограничены, еще некоторых это также ждет, "но точно не по спискам, опубликованным и придуманным тг-каналами".

"Не ведитесь и следите за нормативно правовыми актами", – призвал министр.

Напомним, ранее в интервью Малюська заявил, что гражданам, которые избегают мобилизации в Украине, все чаще будут отказывать в предоставлении услуг. Государство имеет законное право требовать военно-учетные данные при обращении мужчин за разнообразными услугами.

Министр объяснял, что военно-учетные документы будут требовать преимущественно при предоставлении услуг, способствующих "хорошей жизни" и личному комфорту военнообязанных. Малюська убежден, что это произойдет "рано или поздно". Для критически важных услуг такие изменения не предусматриваются.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В начале июля на портале Дія запустят функционал электронного бронирования от мобилизации, что позволит компаниям быстро бронировать своих сотрудников без дополнительных визитов в ТЦК.

– В официальном приложении для военнообязанных граждан Украины "Резерв+" начали появляться электронные военно-учетные документы. По состоянию на 14:00 вторника, 18 июня, они были сгенерированы уже 200 000.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!