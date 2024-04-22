Маленькие Мила и Ангелина из Мариуполя получили суперсовременные слуховые аппараты от Фонда Рината Ахметова

Трехлетняя Мила и полуторагодовалая Ангелина – сестренки. Их мама и папа имеют недостатки слуха, унаследовавшие обе дочери. Семья является переселенцами из Мариуполя, которые живут в Днепре. Там бабушки девушек обратились в Фонд Рината Ахметова за помощью в слухопротезировании внучек – недавно Мила и Ангелина получили суперсовременные слуховые аппараты, которые подстраиваются под особенности каждого ребенка.

"Внучки у нас очень веселые и умные. Врачи говорили, что им нужны аппараты высочайшего качества, потому что остаток слуха у них маленький. Мы спросили в центре, где получали гуманитарную помощь, и нам рассказали, как подать заявку в Фонд Рината Ахметова. Уже через месяц обеим деткам дали аппараты. Важно, что они будут вместе учиться слышать. Это большой вклад в нашу семью. Мы очень благодарны Ринату Ахметову за такую помощь", – делится Лариса, одна из бабушек.

У семьи есть многолетний опыт воспитания и развития детей с недостатками слуха: мама и папа слабослышащие. Врач-аудиометристка "Центра Слуха" Ирина Баник уверена: в этой семье родственники не сложат руки, а помогут девочкам правильно развиваться дальше.

"Слуховые аппараты дорогие, некоторые семьи не могут их себе позволить. Фонд помогает семьям, помогает детям развиваться. Дети будут слышать в аппаратах звуки, но для развития речи обязательны занятия с сурдопедагогом. Здесь и родители, и бабушки понимают, что нужно делать. Я думаю, что в этой семье все будет хорошо", – говорит врач.

"Дети придают силу жизни. Хочется жить и чтобы все вокруг жили", – добавляет Лариса.

Помощь в слухопротезировании в рамках проекта "Ринат Ахметов – Детям. Теперь я слышу" могут получить дети с недостатками слуха в возрасте до 7 лет, проживающие или проживавшие в территориальных общинах в зонах боевых действий, оккупации или оцепления. В рамках проекта уже более 240 детей получили возможность услышать мир.

Если среди ваших родных или знакомых есть ребенок, нуждающийся в протезировании слуха, обратитесь на бесплатную горячую линию 0 (800) 509 001 (с понедельника по пятницу), или пишите в мессенджер Фонда.