Макс Левчин: история киевлянина, который стал миллиардером в США

15 июля американскому веб-разработчику и программисту с украинскими корнями исполняется 48 лет.

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OBOZREVATEL продолжает публикацию серии материалов о выходцах из Украины, добившихся невероятных успехов.

"Что хорошо в эмиграции? – сказал как-то в интервью Макс Левчин. – То, что тебе нечего терять, поэтому ты можешь быть кем угодно". Прежде чем добиться успеха, он несколько раз начинал с нуля – проигрывал, но не опускал рук и снова начинал работать на результат. Спал по четыре часа в сутки и отводил столько же времени на отдых в выходные, чтобы посвятить его любимому занятию – катанию на велосипеде. Сегодня он – известный на весь мир программист, один из создателей крупнейшей в мире системы электронных платежей PayPal, вице-президент по разработке компании Google и единственный айтишник, вошедший в рейтинг молодых миллиардеров мира. Как выходец из Украины Макс Левчин стал компьютерным миллиардером в США?

Бабушкин внук

Макс Левчин родился в Киеве 15 июля 1975 года в интеллигентной еврейской семье. Отец мальчика, известный литератор Рафаэль Залманович Левчин, назвал сына в честь своего кумира – еще одного уроженца Киева, поэта Максимилиана Волошина. Мать, художница, переводчица и фотограф Эльвира Пинхасовна – девичья фамилия Зельцман, – обладала массой талантов, главным из которых было редкое по тем временам программирование.

Но, пожалуй, самым удивительным человеком в семье была бабушка по линии матери, Фрима Иосифовна Лукацкая, – астрофизик, доктор физико-математических наук, научный сотрудник Главной астрономической обсерватории АН УССР, автор монографий и научных статей. При росте метр 46 сантиметров она обладала феноменальными умственными способностями и поистине железным характером. Сам по себе тот факт, что в советские времена она, будучи еврейкой, смогла пробить защиту двух (!) докторских диссертаций, уже говорит о многом. К тому же в тот год, когда родился ее долгожданный внук Макс, Фриме Иосифовне поставили смертельный по тем временам диагноз: особо агрессивная форма рака молочной железы. Любая другая на ее месте сосредоточилась бы исключительно на собственной судьбе, но Фрима Иосифовна никогда не пасовала перед обстоятельствами, недаром впоследствии Макс назовет ее примером человека, над которым не властны никакие обстоятельства. Она сказала себе, что не может бросить внука, которому наверняка потребуется ее помощь, и буквально вырвала у судьбы еще целых четверть века. Впоследствии Левчин назовет в ее честь учрежденную им премию в области компьютерных технологий.

Лукацкая с одинаковым рвением занималась как своей профессией, так и воспитанием внука. Макс рос болезненным – у него были слабые легкие, поэтому бабушка с мамой не стали ограничиваться традиционным лекарством – куриным бульоном, они придумали для него два занятия, которые могли бы их развивать: кларнет и велосипед. Мальчик ходил в музыкальную школу и ежедневно гонял на велотреке, который находился за их киевской многоэтажкой.

В США семья из Украины эмигрировала в 1991 году, когда Максу едва исполнилось шестнадцать лет, – кстати, именно бабушка стала инициатором их переезда за океан. Им предоставили политическое убежище, и они поселились в одном из самых крупных городов страны – Чикаго, там жили родственники, которые временно их приютили. Все, чем они в то время располагали, – это скромные сбережения в размере 700 долларов. Благодаря маме-переводчице Левчин неплохо владел английским языком, что позволило ему сравнительно легко поступить в Иллинойский университет на отделение компьютерных технологий, а после его окончания он переехал в Силиконовую долину.

В Силиконовой долине

Первые три стартапа Левчина оказались неудачными, но, по его собственным словам, это не оказывало на него негативного воздействия – он понимал, что ничем не рискует: выигрыш в его положении может оказаться гигантским, а проигрывать ему попросту нечего. Поэтому главный совет, который сегодня с высоты своего жизненного опыта Левчин может дать начинающим бизнесменам, гласит: рискуйте, пока молоды и у вас нет обременяющего вас "багажа" в виде недвижимости, денежных накоплений, машин и длинного списка неудач, – и вы обязательно выиграете.

Только четвертый увенчался успехом – американский гигант eBay Inc, предоставляющий услуги интернет-аукционов и интернет-магазинов, в 2002 году за полтора миллиарда долларов купил платежную систему PayPal, ключевым разработчиком которой – наряду с Питером Тилем и Илоном Маском – был он. Благодаря ей и в значительной степени самому Максу в нашей жизни появилось понятие "электронные деньги".

В 2004 году Левчин запустил собственный стартап Slide – сервис, позволяющий отображать одновременно большое количество фотографий в социальной сети MySpase. Со временем он переориентировал фотохостинг на создание сервисов для MySpase и Facebook, после чего его приобрел Google, а сам Левчин стал вице-президентом этой компании. В результате в 2009 году он, по мнению издания Fortune, с состоянием в 2,7 миллиарда долларов занял 25-ю строчку в списке самых успешных молодых – до 40 лет – бизнесменов.

В 2021 году на фондовый рынок вышла компания Affirm, специализирующаяся на финансовых технологиях. Этот интернет-сервис, предоставляющий отсрочку на все группы товаров, стоимость его акций только за первые четыре месяца выросла на 98 процентов и составила рекордных 23,6 миллиарда долларов.

Советы от миллиардера

Журналисты часто расспрашивают Макса о секретах его успеха, и в них нет ничего такого, что не могли бы повторить другие. Так, он уверен, что любой бизнес лучше начинать сообща – с одним или несколькими учредителями: поднимать что-то с нуля в одиночку всегда труднее. Причем желательно, чтобы команда была однородной – и в плане образования, и в отношении опыта и жизненных ценностей. Коллеги могут не любить, но уважать друг друга, а вот наличие любви без уважения – самый верный путь к провалу. Он считает, что нельзя работать с человеком, в котором хоть на секунду усомнился, и позволять сотрудникам враждовать – это не лучшим образом отражается на рабочем процессе. Левчин никогда не держит даже очень ценных сотрудников, чтобы не снижать стимулы для остальных, и категорически не приветствует служебные романы. Судя по настрою Макса, его нынешние достижения – далеко не финал его бизнес-истории, на этом пути его ждет еще много достижений. Единственное, чего не знает знаменитый миллиардер, – это как расширить временные рамки, так как двадцати четырех часов в сутках ему категорически не хватает.