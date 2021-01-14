Массовые посещения горнолыжных курортов во время пандемии – показатель того, как в Украине реально обстоят дела с сознательностью граждан. В то время как ряд государств не вводит самые жёсткие меры карантина по той причине, что граждане сами активно поддерживают самоизоляцию, у нас закон не писан даже для тех, кто его принимает и пишет. Инстаграмм и Фейсбук забиты фотографиями с очередью машин на въезде в Буковель, никто толком не соблюдает дистанцию, многие не носят масок вовсе. Хотя курорты официально и разрешены, но говорить о соблюдении норм там совсем не приходится.

Украинские политики, приехавшие отдыхать в Буковель в разгар локдауна, когда сфера малого бизнеса реально ограничена в возможностях заработать на жизнь, – отдельный факт, ещё раз доказывающий отсутствие в нашем политикуме понимания необходимости такой вещи как солидарность.

Я себе мало представляю, чтобы, к примеру, канцлер Германии Ангела Меркель или президент Франции Эммануэль Макрон ужесточили условия ведения бизнесу, а сами в это время поехали бы кататься на лыжах или уехали бы на море. Заголовки западных медиа в этом случае были бы просто разгромными.

Другой вопрос состоит в том, что украинское общество не способно к самоограничению в собственных интересах даже в условиях введения обязательных законов. А это, увы, значит, что для достижения нужной безопасности и охраны здоровья меры будут и дальше ужесточаться, ведь нехватка самоограничения и делает это необходимым шагом со стороны государства.

Это проблемы и политической культуры, и ответственности украинцев. Я не удивлюсь, если люди посещавшие курорты во время пандемии, будут после писать в соцсетях о несознательных согражданах. И это одна из главных проблем современной Украины: мы хотим быть в безопасности, но хотим, чтобы нормы, нужные для ее установления, обходили конкретно нас стороной. И в этой логике безответственности построить нормальное государство все труднее и труднее.

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