Магнитные бури в октябре 2021: когда самые опасные дни и как уберечься

В октябре 2021 года не предвидится сильных магнитных бурь, но в некоторые дни солнечная активность будет повышенной. В такое время людям с хроническими заболеваниями следует быть особенно внимательными к своему здоровью.

По данным Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН, наиболее сильные колебания магнитосферы в течение месяца ожидаются 1, 5, 10 и 19 октября. Первый из них достигает уровня магнитной бури – G1 (слабая буря).

Остальные всплески солнечной активности, как ожидается, будут не такими сильными и классифицируются как состояние возбужденной магнитосферы.

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Однако, как известно, даже самые слабые магнитные бури могут отрицательно повлиять на самочувствие метеочувствительных людей, людей с хроническими заболеваниями и людей преклонного возраста.

В первую очередь, медики в периоды повышенной солнечной активности рекомендуют достаточно отдыхать, высыпаться и стараться избегать стресса. Важно также выпивать достаточное количество воды (особенно полезны будут чаи на основе лекарственных трав) и отказаться от тяжелой жирной пищи, кофе и алкоголя.

Кроме того, следует больше времени находиться на свежем воздухе и всегда иметь под рукой необходимые лекарства.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее синоптик Укргидрометцентра Наталья Голеня спрогнозировала потепление в Украине до +21 градуса. По ее информации, в начале месяца погоду будет определять антициклон.