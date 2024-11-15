Магический день: астролог рассказала, что обязательно нужно сделать 15 ноября

В пятницу, 15 ноября, длится 14-месячный день. Луна находится в Тельце, а Солнце – в Скорпионе.

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Как рассказала OBOZ.UA астролог и нумеролог Исита Гая, числом дня является шестерка, а планетой – Венера. "Я могу сказать, что это день, посвященный красоте", – сказала она.

Чтобы раскрыть свою внутреннюю красоту, сегодня стоит подарить какой-нибудь близкой женщине (подруге, сестре, маме) какую-то красивую вещь. "Это может быть украшение для волос, это может быть нижнее белье, платье, косметика – что-то связанное с женской красотой. И когда вы в этот день сделаете такой подарок, конечно, ваша собственная красота будет усиливаться, и вы по Венере создаете себе такую карму, где Венера вам придает еще большую красоту", – объяснила астролог.

По словам Иситы Гая, сегодняшний день также удачен для гадания. Можно делать расклады Таро или гадать на свечах.

Прокомментировала астрологиня и суеверие, которое не рекомендует в эту пятницу устраивать громкое веселье и вечеринки. "Я бы сказала, что это такой сакральный женский день, и очень хорошо было бы собраться девушкам и сделать такие же девичьи посиделки со свечами, с картами, с гаданием. Это может быть какая-то пижамная встреча, такая очень девичья, очень интимная, где женщины могут делиться друг с другом своей энергией", – сказала Исита Гая.

По ее словам, в пятницу хорошо встречаться с подругами для походов в сауну или баню, делать какие-то очистительные процедуры, сидеть у огня – костра или свечей. "То есть такой день, где энергия, она переполнена магией. А когда собираются женщины вместе, поднимается энергия, поднимаются, раскрываются силы и способности женские, поэтому вы будете наблюдать, как наряду с подружками в этот день будет раскрываться ваша собственная магическая сила", – объяснила астролог.

Тем, кто хочет устроить не просто дружескую встречу, а еще и помедитировать вместе, Исита Гая порекомендовала просто включить соответствующую музыку и сделать практику на загадывание желания. "Каждая из девушек может написать свое желание на листочке в этот день. И вы можете поджечь эти листочки, потому что, когда мы поджигаем наши желания, это значит, что они идут во Вселенную, идут на воплощение", – объяснила она. Астролог также посоветовала просто держаться за руки. "Вы, когда беретесь за руки, вы усиливаете свою внутреннюю энергию, и вы можете сформировать какое-то общее желание, и также вы можете каждая сформировать свое желание и другое усилит желание каждой девушки", – сказала Исита Гая. И напомнила, что подобные практики были традиционными в Украине с давних времен.

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