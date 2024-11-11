Магический день: астролог дала прогноз на 11.11

Сегодня понедельник, 11 ноября. Продолжается 10-месячный день. Луна находится в Рыбах, а Солнце – в Скорпионе.

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Как рассказала OBOZ.UA астролог и нумеролог Исита Гая, очень важно то, что дата в этот день записывается, как 11.11. "Это день-портал. Каждый месяц есть определенный день 8.8, 9.9, 10.10, и вот у нас новый портал 11.11", – объяснила она.

По словам Иситы Гая, этот понедельник – это день, где мы имеем связь с нашим сознанием, день связанный с Луной. "Две единицы в сумме дают двойку, это также число, связанное с водой, с Луной, и будут очень глубокие процессы с нашим подсознанием", – сказала астролог.

Такая комбинация может приводить к тому, что мы будем вспоминать о своих прошлых реинкарнациях, а это значит, что в этот день стоит посетить регрессолога. "Это время для того чтобы делать динамические практики. Я советую сделать холотропное дыхание, постоять на гвоздях, принять ванную солью. Если у вас есть возможность пойти к морю, пойти к реке, пойти к озеру, обязательно сходите, потому что этот день связан с нашими эмоциями с подсознанием и водой, и нахождение у воды будет иметь лечебный, исцеляющий эффект для вашего тела тоже", – объяснила Исита Гая.

Из практик в этот понедельник она также посоветовала рисование. При этом для создания изображений, по ее словам, следует выбирать все оттенки белого и синего цвета. "Рисуйте воду, рисуйте море в этот день. Все, что вы нарисуете, это будет ваше подсознание, это будут картинки выходящие из глубин вашего подсознания. Просто берите краски и рисуйте", – посоветовала астролог.

Такое творчество может прежде всего исцелить вашу детскую часть и другие инекарнации. Именно поэтому в этот понедельник следует работать с подсознанием. Так Исита Гая советует медитировать на закате, когда сильнее энергия Луны. "На закате и вечером обязательно сделайте медитацию. Вы можете включить приятную музыку – это может быть космическая музыка, мантра. Я советую вам завязать глаза и просто разрешить телу двигаться под музыку", – сказала она. Также, по словам астролога в этот день могут приходить картинки из прошлых воплощений или выныривать в памяти моменты, которые вам нужно исцелить.

Исита Гая посоветовала не игнорировать то, что в этот понедельник выпадает Всемирный день шопинга, и приобрести магические предметы, которые помогут вам раскрыть свои магические способности. "Это могут быть кристаллы, камни, которые вам нравится, это могут быть карты Таро", – сказала она. Приобретенные предметы могут помочь вам работать со своим подсознанием.

А еще сегодня можно выбрать себе магическое украшение из натуральных камней. Оно будет вам помогать, служить и открывать ваши способности.

Ранее OBOZ.UA публиковал гороскоп для всех знаков на 11 ноября.

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