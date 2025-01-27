"Какой-то испорченный телефон": посол Израиля опроверг поставки Украине трофейного оружия российского производства

У Израиля нет планов передавать Украине изготовленное в РФ оружие, захваченное ЦАХАЛом в Ливане или других регионах. Мол, слухи являются следствием "испорченного телефона".

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Соответствующее заявление сделал посол Израиля в нашей стране Михаэль Бродский. В интервью "Радио Свобода" он объяснил, что, вероятно, информацию неправильно поняли.

"Я наверняка вас немного разочарую, но речь не идет об инициативе Израиля, есть здесь какой-то испорченный телефон. Кто-то чего-то, наверное, не понял", – сказал он.

Шаррен Хаскель – когда она была еще депутатом Кнессета, а не заместителем министра иностранных дел – выступила с частной законодательной инициативой. Но эта идея не продвинулась в Кнессете, указал дипломат.

"Министерство обороны ни разу не принимало подобных решений. Сейчас Шаррен Хаскель является членом правительства и уже не может представлять частные законодательные инициативы. На этом, я считаю, тему можно закрыть", – заявил Бродский.

Он также подчеркнул, что вопросы передачи оружия полностью входят в компетенцию израильской армии и МО страны.

"Никакого такого решения Министерство обороны Израиля не принимало", – отметил Бродский.

Напомним: ранее украинское посольство в Израиле сообщило, что в Министерстве иностранных дел Израиля якобы предложили передать для ВСУ оружие российского производства, "захваченное ЦАХАЛом в Ливане или где угодно". Украинская сторона рассчитывала на положительное решение.

Как писал OBOZ.UA, американский миллиардер Илон Маск оказался в эпицентре скандала после того, как его жест на президентском параде Дональда Трампа был воспринят как нацистское приветствие. Однако премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступил в защиту Маска. Он заявил, что эти обвинения являются ложью, и подчеркнул, что миллиардер всегда был большим другом Израиля.

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