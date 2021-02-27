Так, друзья — сегодня будет интересный пост из уже полюбившейся читателям рубрики сравнения жизни в совке (СССР) и в США. Несмотря на то, что обе эти страны называли себя сверхдержавами — реальной сверхдержавой были только Соединённые Штаты — потому что они развивали науку и технологии не в ущерб остальным сферам жизни — тогда как СССР все годы своего существования лишь пыжился догнать и перегнать США, а на деле отставал от Штатов по всем параметрам — и в особенности это касалось жизни и быта обычных людей.

Если сравнивать советскую и американскую жизнь в пятидесятые годы (эпоху бурного послевоенного промышленного роста) — то американский средний класс имел собственные частные дома (или просторные городские апартаменты), обставленные современной бытовой техникой (от стиральных машин до тостеров), имел по 1-2 личных автомобиля на семью — тогда как в СССР такой образ жизни оставался недоступным 97% населения — лишь 2-3% советских номенклатурщиков имели доступ к таким в общем-то обычным благам цивилизации. То что в США было обычным средним уровнем жизни для 50-60 и более процентов населения — в совке было уделом "избранных", чаще всего находящихся в бессовестном услужении советской системе и поднявшихся на этот уровень буквально "по головам".

Про разницу в бытовом уровне жизни СССР и США я уже писал, а сегодня мы посмотрим на фотографии американских магазинов 50-60 годов. Скажу прямо — эти фотоснимки шокируют. Шокирует количество и качество товара в магазинах, шокируют улыбающиеся и современно одетые люди, шокируют даже товарные категории — половина из того, что представлена в американских магазинах пятидесятых годов — в (уже бывшем) СССР появилось только после 1991 года.

В общем — в сегодняшнем посте смотрим на американские магазины пятидесятых годов и тихо охуе удивляемся.

Магазины в тени совковой диктатуры.

Начнём с того, что сами принципы рационального и удобного обеспечения продуктами населения были придуманы не в совке, а в развитом мире — в США и Западной Европе. СССР же в этом отношении потерпел полный крах — так как за все 70 лет существования "сверхдержавы" не смог изобрести нормальной логистики и технологий сохранения продуктов.

Кстати, это очень важная отличительная особенность всех диктатур — они с болезненным, маниакальным упорством "изобретают" что-то своё, чтобы только не походить на страны развитой демократии — "изобретают" квадратные колёса у велосипедов, деревянные рамы у автомобилей, двигатели на дровах и т.д. — объявляя это "особым скрепным путём", но как правило после падения диктатуры вся эта духовность заканчивается, и люди перенимают принципы и технологии развитых стран — просто потому, что так удобнее.

Именно это и произошло после падения СССР — люди перестали верить в марксистские сказки, перестали натягивать сову на глобус и просто перешли к рациональным принципам торговли — появилась нормальная логистика, нормальные склады, нормальные частные поставщики, и как результат — уже через пару лет после конца СССР люди получили нормальные магазины. "Врёти!" — внезапно подпрыгивает на энергии сдетонировавшего пукана фанат СССР, воспаряя над диваном — "в девяностые была нищета и разбавленная сметана!" — забывая о том, что "нищета" одного-двух лет в начале девяностых была следствием перестройки убогой совковой системы — которая была нищей и убогой все 70 лет.

Факт остаётся фактом, закончился совок — и через пару лет магазины стали нормальными, и с тех пор только улучшаются. А теперь давайте посмотрим на то, как и что было в США.

Припципы американской торговли.

03. Больше всего в подборке фотоснимков американской торговли пятидесятых-шестидесятых годов поражает то, что вообще все торговые принципы и даже ассортимент товаров, который в пост-совке появился только после 1991 (а местами и после 2000) года — в развитых США существовали уже много десятилетий. Во-первых, сами супер/гипермаркеты с парковками. Вот к примеру снимок 1959 года — на нём изображён абсолютно привычный нам гиперамаркет со стеклянными дверями "в пол" и аккуратной парковкой у входа. Всё это появилось в США чуть ли не на 100 лет раньше, чем в пост-совке.

04. Если снимок 1959 года недостаточно убедителен — то вот вам фотография 1942 (!) года с абсолютно тем же торговым принципом — свободные граждане на личных автомобилях приезжают в частный супермаркет с огромными окнами и стеклянными дверями, чтобы сделать покупки. В предвоенном СССР примерно той же эпохи абсолютное большинство граждан жили в полной нищете, не имели паспортов (советское неокрепостничество) и отоваривались хлебом и картошкой по карточкам.

05. Продуктовые тележки появились в США примерно в те же годы (ещё в довоенное время) — они были необходимы в рамках подобной логистики для того, чтобы продукты можно было легко подвезти к багажнику и выгрузить в автомобиль. В СССР же подобные тележки появились только в поздние годы (к примеру, они были в Припяти 1980-х годов), но по сути были бессмысленными — советские граждане таскались с тележками по залу, после чего тащились с переполненными авоськами в какой-нибудь вонючий автобус.

06. Внутри самих магазинов уже в пятидесятые годы существовали весы, на которых либо сами покупатели, либо персонал магазина взвешивал овощи и фрукты для более удобного расчета на кассе — на фото ниже изображены как раз такие, автомат печатал ленту с ценой. В совке же граждане были вынуждены отстаивать по 2-3 очереди внутри магазина для взвешивания например сыра или колбасы — что было крайне неудобно.

Кстати, на ассортимент тоже обратите внимание — такой ассортимент обычного американского магазина для простых граждан в СССР не видели даже продавшиеся власти номенклатурщики, что отоваривались в закрытых "ведомственных" магазинах.

07. И даже принцип выкладывания товаров "на ленту" при расчёте на кассе появился в США очень давно — фото ниже сделано в начале 1960-х годов. В совке такое поражало ещё и в девяностые годы — помню, как я смотрел фильм "Один дома" и удивлялася тому, как там выглядят магазины (ассортимент, ленты на кассах, тележки, расчёт по карточкам и так далее).

08. Кассовая лента в 1962 году. Чуть позже их стали делать автоматическими, с электродвигателем. Ну и тоже обязательно обратите внимание на то, как на фото выглядит кассир и как выглядит всё вокруг.

Ассортимент товаров в США.

08. А теперь давайте чуть подробнее взглянем на ассортимент обычных американских магазинов той эпохи. Больше всего поражает то, что в пятидесятые годы в США продавалось ровно всё то, что в пост-совке появилось только после 1991 года. Качественный шоколад, моющие средства и автокосметика. Женские прокладки, качественные презервативы, жвачка, нормальное мясо, красивые и чистые овощи и фрукты — всего этого в совке не существовало как класса!

На снимке ниже — обычный ассортимент покупок человека, забежавшего в небольшой супермаркет. Крекеры RITZ с каким-то интересным вкусом, упакованные в удбную сетку апельсины, пачка стирального порошка TIDE, ещё много всего другого... Снимок сделан в начале пятидесятых годов.

09. А вот вообще кадр из 1942 года. Как вам ассортимент? "Так в СССР в этом году была война!" — начинает выступать фанат совка, но беда заключается в том, что за все 70 лет существования СССР люди не жили хорошо вообще никогда. Такого периода просто не было.

10. Ещё один старинный снимок американского магазина. Впечатляет то, что ассортимент вообще не отличается от современного — вот это и есть государство для людей, в котором работают и равно развиты все сферы промышленности и экономики, а не только космическая сфера, в которую вбухиваются все деньги граждан для производства какой-то уникальной, необычной и сверхсекретной отстежной залупы для сгорания в верхних слоях атмосферы.

Посмотрите, даже оливки в маленькой высокой баночке есть. В СССР хоть один человек пробовал оливки? В совке пятидесятых годов люди даже не знали, какого цвета настоящие бананы.

11. Обычный американский магазин пятидесятых-шестидесятых годов вообще не отличается от любого современного супермаркета. После 1930-х годов с США была сверх-стабильная экономика, которая только улучшалась и развивалась. Американцам нет нужды выдумывать какой-то там "золотой век Америки" чтобы оправдать современную нищету — там было хорошо всегда.

12. Овощной отдел, фото 1949 года. Оказывается, овощи можно продавать круглый год, и в овощном отделе вовсе необязательно должен стоять невыносимый штын гнилого лука и капусты, а тётка на кассе, что накладывает мятые помидоры в грязный и ободранный пластиковый тазик на весах, не покрикивает на вас "а плохие кто брать будет Пушкин?" — этой тётки тут просто нет. Как вам такое достижение цивилизации, совки? Или лучше тратить все деньги страны на создание невероятно огромной марсианской ракеты, которая никогда никуда не полетит?

13. Рождественские и всякие праздничные распродажи товаров в США были тоже уже в 1940-50-е годы — снимок ниже сделан в пятидесятых. А вы-то небось думали, что это мерчендайзеры "Ашана" в 2005 году изобрели?

14. И выкладки недорогих и хороших фруктов сразу у входа тоже были придуманы в США ещё в довоенные годы. За мандаринами и апельсинами никто не стоял никакие часовые очереди — они здесь были всегда. "Ах какие вкусные в СССР были мандарины!" — угрожающе вскрикивает в ответ на это любитель СССР, что ел мандарины раз в год под просмотр "Новогоднего огонька".

15. А как вам это? Небось думали, что батончики "сникерс", жвачки "орбит" и лезвия "Жилетт" изобрели только в 1992 году?

15. Процесс покупок, шестидесятые годы. Кстати, обратите внимание, что в магазинах совсем нет никаких идиотских совковых плакатов, вроде "Хлеб всему голова" или "Спасибо партии за хлеб" — американцам и в голову не приходило обращать внимание на такие элементарные вещи и создавать нечто вроде советского культа хлеба — такой культ и такие плакаты могли возникнуть только от советской нищеты, а на американского политика, который пообещал бы "накормить всех хлебом" посмотрели бы как на идиота.

16. Шестидесятые годы, залы супермаркета:

17. 1965 год, торговый зал (отдел канцелярских товаров) и кассы.

Вместо послесловия.

Продолжать можно ещё долго, но я думаю что из поста и так понятно главное, никакой "сверхдержавы СССР" на самом деле не существовало — просто потому, что настоящей Сврехдержавой может считаться только та страна, в которой люди живут спокойно и достойно. Не какие-то мифические будущие поколения, а теперешние живые люди — которые выбирают свою власть и думают о том, как им обустроить свою единственную жизнь. В любом другом случае государство как институт не имеет никакого смысла.

А что остаётся фанатам СССР? Им остаётся только постить фальшивые фото-фейки "советского изобилия" да рассказывать сказки о лучшем в мире мороженом...

Ну а в комментариях напишите, что вы обо всём этом думаете, интересно.

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