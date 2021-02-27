Магазины в США и СССР: сравнение

Максим Мирович
Максим Мирович
Общество / Мнения
2,0 т.
Магазины в США и СССР: сравнение

Так, друзья — сегодня будет интересный пост из уже полюбившейся читателям рубрики сравнения жизни в совке (СССР) и в США. Несмотря на то, что обе эти страны называли себя сверхдержавами — реальной сверхдержавой были только Соединённые Штаты — потому что они развивали науку и технологии не в ущерб остальным сферам жизни — тогда как СССР все годы своего существования лишь пыжился догнать и перегнать США, а на деле отставал от Штатов по всем параметрам — и в особенности это касалось жизни и быта обычных людей.

Если сравнивать советскую и американскую жизнь в пятидесятые годы (эпоху бурного послевоенного промышленного роста) — то американский средний класс имел собственные частные дома (или просторные городские апартаменты), обставленные современной бытовой техникой (от стиральных машин до тостеров), имел по 1-2 личных автомобиля на семью — тогда как в СССР такой образ жизни оставался недоступным 97% населения — лишь 2-3% советских номенклатурщиков имели доступ к таким в общем-то обычным благам цивилизации. То что в США было обычным средним уровнем жизни для 50-60 и более процентов населения — в совке было уделом "избранных", чаще всего находящихся в бессовестном услужении советской системе и поднявшихся на этот уровень буквально "по головам".

Про разницу в бытовом уровне жизни СССР и США я уже писал, а сегодня мы посмотрим на фотографии американских магазинов 50-60 годов. Скажу прямо — эти фотоснимки шокируют. Шокирует количество и качество товара в магазинах, шокируют улыбающиеся и современно одетые люди, шокируют даже товарные категории — половина из того, что представлена в американских магазинах пятидесятых годов — в (уже бывшем) СССР появилось только после 1991 года.

В общем — в сегодняшнем посте смотрим на американские магазины пятидесятых годов и тихо охуе удивляемся.

Магазины в тени совковой диктатуры.

Начнём с того, что сами принципы рационального и удобного обеспечения продуктами населения были придуманы не в совке, а в развитом мире — в США и Западной Европе. СССР же в этом отношении потерпел полный крах — так как за все 70 лет существования "сверхдержавы" не смог изобрести нормальной логистики и технологий сохранения продуктов.

Магазины в США и СССР: сравнение

Кстати, это очень важная отличительная особенность всех диктатур — они с болезненным, маниакальным упорством "изобретают" что-то своё, чтобы только не походить на страны развитой демократии — "изобретают" квадратные колёса у велосипедов, деревянные рамы у автомобилей, двигатели на дровах и т.д. — объявляя это "особым скрепным путём", но как правило после падения диктатуры вся эта духовность заканчивается, и люди перенимают принципы и технологии развитых стран — просто потому, что так удобнее.

Именно это и произошло после падения СССР — люди перестали верить в марксистские сказки, перестали натягивать сову на глобус и просто перешли к рациональным принципам торговли — появилась нормальная логистика, нормальные склады, нормальные частные поставщики, и как результат — уже через пару лет после конца СССР люди получили нормальные магазины. "Врёти!" — внезапно подпрыгивает на энергии сдетонировавшего пукана фанат СССР, воспаряя над диваном — "в девяностые была нищета и разбавленная сметана!" — забывая о том, что "нищета" одного-двух лет в начале девяностых была следствием перестройки убогой совковой системы — которая была нищей и убогой все 70 лет.

Факт остаётся фактом, закончился совок — и через пару лет магазины стали нормальными, и с тех пор только улучшаются. А теперь давайте посмотрим на то, как и что было в США.

Припципы американской торговли.

03. Больше всего в подборке фотоснимков американской торговли пятидесятых-шестидесятых годов поражает то, что вообще все торговые принципы и даже ассортимент товаров, который в пост-совке появился только после 1991 (а местами и после 2000) года — в развитых США существовали уже много десятилетий. Во-первых, сами супер/гипермаркеты с парковками. Вот к примеру снимок 1959 года — на нём изображён абсолютно привычный нам гиперамаркет со стеклянными дверями "в пол" и аккуратной парковкой у входа. Всё это появилось в США чуть ли не на 100 лет раньше, чем в пост-совке.

Магазины в США и СССР: сравнение

04. Если снимок 1959 года недостаточно убедителен — то вот вам фотография 1942 (!) года с абсолютно тем же торговым принципом — свободные граждане на личных автомобилях приезжают в частный супермаркет с огромными окнами и стеклянными дверями, чтобы сделать покупки. В предвоенном СССР примерно той же эпохи абсолютное большинство граждан жили в полной нищете, не имели паспортов (советское неокрепостничество) и отоваривались хлебом и картошкой по карточкам.

Магазины в США и СССР: сравнение

05. Продуктовые тележки появились в США примерно в те же годы (ещё в довоенное время) — они были необходимы в рамках подобной логистики для того, чтобы продукты можно было легко подвезти к багажнику и выгрузить в автомобиль. В СССР же подобные тележки появились только в поздние годы (к примеру, они были в Припяти 1980-х годов), но по сути были бессмысленными — советские граждане таскались с тележками по залу, после чего тащились с переполненными авоськами в какой-нибудь вонючий автобус.

Магазины в США и СССР: сравнение

06. Внутри самих магазинов уже в пятидесятые годы существовали весы, на которых либо сами покупатели, либо персонал магазина взвешивал овощи и фрукты для более удобного расчета на кассе — на фото ниже изображены как раз такие, автомат печатал ленту с ценой. В совке же граждане были вынуждены отстаивать по 2-3 очереди внутри магазина для взвешивания например сыра или колбасы — что было крайне неудобно.

Кстати, на ассортимент тоже обратите внимание — такой ассортимент обычного американского магазина для простых граждан в СССР не видели даже продавшиеся власти номенклатурщики, что отоваривались в закрытых "ведомственных" магазинах.

Магазины в США и СССР: сравнение

07. И даже принцип выкладывания товаров "на ленту" при расчёте на кассе появился в США очень давно — фото ниже сделано в начале 1960-х годов. В совке такое поражало ещё и в девяностые годы — помню, как я смотрел фильм "Один дома" и удивлялася тому, как там выглядят магазины (ассортимент, ленты на кассах, тележки, расчёт по карточкам и так далее).

Магазины в США и СССР: сравнение

08. Кассовая лента в 1962 году. Чуть позже их стали делать автоматическими, с электродвигателем. Ну и тоже обязательно обратите внимание на то, как на фото выглядит кассир и как выглядит всё вокруг.

Магазины в США и СССР: сравнение

Ассортимент товаров в США.

08. А теперь давайте чуть подробнее взглянем на ассортимент обычных американских магазинов той эпохи. Больше всего поражает то, что в пятидесятые годы в США продавалось ровно всё то, что в пост-совке появилось только после 1991 года. Качественный шоколад, моющие средства и автокосметика. Женские прокладки, качественные презервативы, жвачка, нормальное мясо, красивые и чистые овощи и фрукты — всего этого в совке не существовало как класса!

На снимке ниже — обычный ассортимент покупок человека, забежавшего в небольшой супермаркет. Крекеры RITZ с каким-то интересным вкусом, упакованные в удбную сетку апельсины, пачка стирального порошка TIDE, ещё много всего другого... Снимок сделан в начале пятидесятых годов.

Магазины в США и СССР: сравнение

09. А вот вообще кадр из 1942 года. Как вам ассортимент? "Так в СССР в этом году была война!" — начинает выступать фанат совка, но беда заключается в том, что за все 70 лет существования СССР люди не жили хорошо вообще никогда. Такого периода просто не было.

Магазины в США и СССР: сравнение

10. Ещё один старинный снимок американского магазина. Впечатляет то, что ассортимент вообще не отличается от современного — вот это и есть государство для людей, в котором работают и равно развиты все сферы промышленности и экономики, а не только космическая сфера, в которую вбухиваются все деньги граждан для производства какой-то уникальной, необычной и сверхсекретной отстежной залупы для сгорания в верхних слоях атмосферы.

Посмотрите, даже оливки в маленькой высокой баночке есть. В СССР хоть один человек пробовал оливки? В совке пятидесятых годов люди даже не знали, какого цвета настоящие бананы.

Магазины в США и СССР: сравнение

11. Обычный американский магазин пятидесятых-шестидесятых годов вообще не отличается от любого современного супермаркета. После 1930-х годов с США была сверх-стабильная экономика, которая только улучшалась и развивалась. Американцам нет нужды выдумывать какой-то там "золотой век Америки" чтобы оправдать современную нищету — там было хорошо всегда.

Магазины в США и СССР: сравнение

12. Овощной отдел, фото 1949 года. Оказывается, овощи можно продавать круглый год, и в овощном отделе вовсе необязательно должен стоять невыносимый штын гнилого лука и капусты, а тётка на кассе, что накладывает мятые помидоры в грязный и ободранный пластиковый тазик на весах, не покрикивает на вас "а плохие кто брать будет Пушкин?" — этой тётки тут просто нет. Как вам такое достижение цивилизации, совки? Или лучше тратить все деньги страны на создание невероятно огромной марсианской ракеты, которая никогда никуда не полетит?

Магазины в США и СССР: сравнение

13. Рождественские и всякие праздничные распродажи товаров в США были тоже уже в 1940-50-е годы — снимок ниже сделан в пятидесятых. А вы-то небось думали, что это мерчендайзеры "Ашана" в 2005 году изобрели?

Магазины в США и СССР: сравнение

14. И выкладки недорогих и хороших фруктов сразу у входа тоже были придуманы в США ещё в довоенные годы. За мандаринами и апельсинами никто не стоял никакие часовые очереди — они здесь были всегда. "Ах какие вкусные в СССР были мандарины!" — угрожающе вскрикивает в ответ на это любитель СССР, что ел мандарины раз в год под просмотр "Новогоднего огонька".

Магазины в США и СССР: сравнение

15. А как вам это? Небось думали, что батончики "сникерс", жвачки "орбит" и лезвия "Жилетт" изобрели только в 1992 году?

Магазины в США и СССР: сравнение

15. Процесс покупок, шестидесятые годы. Кстати, обратите внимание, что в магазинах совсем нет никаких идиотских совковых плакатов, вроде "Хлеб всему голова" или "Спасибо партии за хлеб" — американцам и в голову не приходило обращать внимание на такие элементарные вещи и создавать нечто вроде советского культа хлеба — такой культ и такие плакаты могли возникнуть только от советской нищеты, а на американского политика, который пообещал бы "накормить всех хлебом" посмотрели бы как на идиота.

Магазины в США и СССР: сравнение

16. Шестидесятые годы, залы супермаркета:

Магазины в США и СССР: сравнение

17. 1965 год, торговый зал (отдел канцелярских товаров) и кассы.

Магазины в США и СССР: сравнение

Вместо послесловия.

Продолжать можно ещё долго, но я думаю что из поста и так понятно главное, никакой "сверхдержавы СССР" на самом деле не существовало — просто потому, что настоящей Сврехдержавой может считаться только та страна, в которой люди живут спокойно и достойно. Не какие-то мифические будущие поколения, а теперешние живые люди — которые выбирают свою власть и думают о том, как им обустроить свою единственную жизнь. В любом другом случае государство как институт не имеет никакого смысла.

А что остаётся фанатам СССР? Им остаётся только постить фальшивые фото-фейки "советского изобилия" да рассказывать сказки о лучшем в мире мороженом...

Ну а в комментариях напишите, что вы обо всём этом думаете, интересно.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Источник:mirovich.media
СШАСССР