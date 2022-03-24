Люди пытаются покинуть осажденный Мариуполь даже под обстрелами: на улице видны тела убитых. Видео

Жители Мариуполя в Донецкой области пытаются покинуть окруженный город даже под обстрелами. В то же время приходится маневрировать между брошенными автомобилями и труппами людей, лежащих прямо посреди улицы.

Об этом свидетельствуют кадры, опубликованные в Telegram военным корреспонденом Андреем Цаплиенко. Автомобиль на видео движется по опустошенным улицам, набирая скорость, поскольку выстрелы раздаются совсем близко.

Напомним: российские оккупанты устроили в блокадном Мариуполе дезинформацию местного населения. По городу ездит вражеская машина с громкоговорителем, через который рассказывают, что Украина якобы бросила Мариуполь на произвол судьбы и сейчас "единственная" возможность – это выехать на территорию РФ.

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Мариупольцы призвали не верить в российские провокации и эвакуироваться строго организованными Украиной коридорами.

Ранее в полку "Азов", бойцы которого продолжают защищать Мариуполь от российских оккупантов, показали новые потери врага. Минометчики из "Азова" одним выстрелом вывели из строя 4 единицы техники рашистов. В "Азове" подчеркнули: минусуют оккупантов без нанесения ущерба жилой застройке города.

Как сообщал OBOZREVATEL, жительницы Мариуполя, который почти месяц беспощадно уничтожает российская оккупационная армия, поставили на место российских пропагандистов и захватчиков. Они обвинили оккупантов и российских "журналистов", приехавших в город снимать пропагандистские ролики, во лжи.

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